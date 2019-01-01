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На Волині відбулись всеукраїнські навчальні збори прикордонників. ВІДЕО

На Волині відбулись всеукраїнські навчальні збори прикордонників. ВІДЕО
У програмі – теоретичні, практичні та показові заняття. На території відділу прикордонної служби “Грабове” учасники зборів демонстрували, як виявляють порушників державного кордону за допомогою службових собак.

А ще опановували нову техніку – квадрокоптери. Про це повідомляє 12 канал.

Безпілотниками забезпечені усі відділи українсько-польської ділянки кордону. Луцький прикордонний загін, у зоні відповідальності якого також і межа з Білоруссю, має 9 квадрокоптерів. Закупили техніку за кошти Євросоюзу у рамках міжнародної програми «Польща-Білорусь-Україна». Потужна оптика камери й екрану в пульті керування дозволяють наближати зображення в 90 разів. А це значно спростить роботу, – розповідають прикордонники.

Швидкість польоту – 20 метрів за секунду, апарат витримує температуру від мінус 20-и до + 40-а градусів. Уже із 50-тиметрової висоти можна чітко розгледіти номери автомобілів і обличчя людей.


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Теги: прикордонник, навчання, збір, квадрокоптер
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