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У школі на Волині відремонтують харчоблок

У школі на Волині відремонтують харчоблок
У Володимирі-Волинському відремонтують харчоблок ЗОШ №5.

Про це на святі останнього дзвоника повідомив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, - пише Волиньua.

За його словами, з першого тижня канікул розпочнуться ремонтні роботи у харчоблоці загальноосвітньої школи I-III ступенів №5, на що сесією міськради було виділено більше мільйона гривень.

“Маємо надію, що вже з 1-го вересня там будуть прекрасні умови для харчування наших дітей”, – зазначив він.

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Теги: ремонт, школа, харчоблок, Володимир-Волинський
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