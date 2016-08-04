У школі на Волині відремонтують харчоблок
Сьогодні, 20:52
У Володимирі-Волинському відремонтують харчоблок ЗОШ №5.
Про це на святі останнього дзвоника повідомив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, - пише Волиньua.
За його словами, з першого тижня канікул розпочнуться ремонтні роботи у харчоблоці загальноосвітньої школи I-III ступенів №5, на що сесією міськради було виділено більше мільйона гривень.
“Маємо надію, що вже з 1-го вересня там будуть прекрасні умови для харчування наших дітей”, – зазначив він.
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Про це на святі останнього дзвоника повідомив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, - пише Волиньua.
За його словами, з першого тижня канікул розпочнуться ремонтні роботи у харчоблоці загальноосвітньої школи I-III ступенів №5, на що сесією міськради було виділено більше мільйона гривень.
“Маємо надію, що вже з 1-го вересня там будуть прекрасні умови для харчування наших дітей”, – зазначив він.
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