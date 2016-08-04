У школі на Волині відремонтують харчоблок





Про це на святі останнього дзвоника повідомив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, - пише



За його словами, з першого тижня канікул розпочнуться ремонтні роботи у харчоблоці загальноосвітньої школи I-III ступенів №5, на що сесією міськради було виділено більше мільйона гривень.



“Маємо надію, що вже з 1-го вересня там будуть прекрасні умови для харчування наших дітей”, – зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському відремонтують харчоблок ЗОШ №5.Про це на святі останнього дзвоника повідомив перший заступник міського голови, - пише Волиньua За його словами, з першого тижня канікул розпочнуться ремонтні роботи у харчоблоці загальноосвітньої школи I-III ступенів №5, на що сесією міськради було виділено більше мільйона гривень.“Маємо надію, що вже з 1-го вересня там будуть прекрасні умови для харчування наших дітей”, – зазначив він.

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