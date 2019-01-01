Привіт від невідомого захисника: до рук волинянина потрапила купюра-послання. ФОТО
Сьогодні, 10:47
Незвичайну двогривневу купюру нещодавно побачив Анатолій Любежанін із Деревка – з побажаннями та автографом солдата Дем’янюка.
Про це пише любешівська газета "Нове життя".
Як вона потрапила до Анатолія Васильовича, він і сам не знає. Коли ж хотів нею розрахуватися, випадково й побачив, що на купюрі є напис:
«Ігоркові на пам'ять від солдата Дем’янюка. Будь мужиком, пам’ятай своїх. Поважаю». А на зворотному боці купюри дата - 2017 рік та підпис.
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Про це пише любешівська газета "Нове життя".
Як вона потрапила до Анатолія Васильовича, він і сам не знає. Коли ж хотів нею розрахуватися, випадково й побачив, що на купюрі є напис:
«Ігоркові на пам'ять від солдата Дем’янюка. Будь мужиком, пам’ятай своїх. Поважаю». А на зворотному боці купюри дата - 2017 рік та підпис.
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