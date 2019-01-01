вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Привіт від невідомого захисника: до рук волинянина потрапила купюра-послання. ФОТО

Привіт від невідомого захисника: до рук волинянина потрапила купюра-послання. ФОТО
Незвичайну двогривневу купюру нещодавно побачив Анатолій Любежанін із Деревка – з побажаннями та автографом солдата Дем’янюка.

Про це пише любешівська газета "Нове життя".

Як вона потрапила до Анатолія Васильовича, він і сам не знає. Коли ж хотів нею розрахуватися, випадково й побачив, що на купюрі є напис:

«Ігоркові на пам'ять від солдата Дем’янюка. Будь мужиком, пам’ятай своїх. Поважаю». А на зворотному боці купюри дата - 2017 рік та підпис.

Привіт від невідомого захисника: до рук волинянина потрапила купюра-послання. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: купюра, послання, солдат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Привіт від невідомого захисника: до рук волинянина потрапила купюра-послання. ФОТО
Сьогодні, 10:47
На Волині пенсіонерку задушили у власному домі – ЗМІ
Сьогодні, 10:25
Росте рівень води у річках: волинян попереджають про паводки та підтоплення
Сьогодні, 10:19
Лучанина судили за торгівлю спиртом
Сьогодні, 09:54
Волинян, які їздять на заробітки до РФ, можуть завербувати російські спецслужби
Сьогодні, 09:29
Схожі новини
У місті на Волині знайшли давню «капсулу часу» У місті на Волині знайшли давню «капсулу часу»
05 травень, 09:16
10 років тюрми загрожує солдату, який втік з військової частини на Волині. ФОТО 10 років тюрми загрожує солдату, який втік з військової частини на Волині. ФОТО
20 квітень, 21:28
Ймовірна причина втечі озброєного солдата з військової частини на Волині – конфлікт з коханою Ймовірна причина втечі озброєного солдата з військової частини на Волині – конфлікт з коханою
17 квітень, 23:10
Показали, як на Волині лікували зуби 100 років тому. РЕТРОФОТО Показали, як на Волині лікували зуби 100 років тому. РЕТРОФОТО
26 березень, 04:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Привіт від невідомого захисника: до рук волинянина потрапила купюра-послання. ФОТО
Сьогодні, 10:47
 0
На Волині пенсіонерку задушили у власному домі – ЗМІ
Сьогодні, 10:25
 0
Росте рівень води у річках: волинян попереджають про паводки та підтоплення
Сьогодні, 10:19
 0
Лучанина судили за торгівлю спиртом
Сьогодні, 09:54
 0
Волинян, які їздять на заробітки до РФ, можуть завербувати російські спецслужби
Сьогодні, 09:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿