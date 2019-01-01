Привіт від невідомого захисника: до рук волинянина потрапила купюра-послання. ФОТО

Анатолій Любежанін із Деревка – з побажаннями та автографом солдата Дем’янюка.



Про це пише любешівська газета



Як вона потрапила до Анатолія Васильовича, він і сам не знає. Коли ж хотів нею розрахуватися, випадково й побачив, що на купюрі є напис:



«Ігоркові на пам'ять від солдата Дем’янюка. Будь мужиком, пам’ятай своїх. Поважаю». А на зворотному боці купюри дата - 2017 рік та підпис.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незвичайну двогривневу купюру нещодавно побачивіз Деревка – з побажаннями та автографом солдатаПро це пише любешівська газета "Нове життя" Як вона потрапила до Анатолія Васильовича, він і сам не знає. Коли ж хотів нею розрахуватися, випадково й побачив, що на купюрі є напис:«Ігоркові на пам'ять від солдата Дем’янюка. Будь мужиком, пам’ятай своїх. Поважаю». А на зворотному боці купюри дата - 2017 рік та підпис.

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