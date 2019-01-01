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На Волині пенсіонерку задушили у власному домі – ЗМІ

На Волині пенсіонерку задушили у власному домі – ЗМІ
В одному з сіл Волинської області у власному помешканні вбито пенсіонерку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Тіло 79-річної жінки виявили в її будинку. На тілі покійної численні садна. Попередньо встановлено, що причиною смерті стала асфіксія — жінку задушили хусткою.

Речі в будинку перевернуті. Однак зловмиснику не вдалося заволодіти грошима вбитої.

Поліція розпочала досудове розслідування за статте “умисне вбивство” (ст. 115 КК України).

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Теги: поліція, вбивство, пенсіонерка
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