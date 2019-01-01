На Волині пенсіонерку задушили у власному домі – ЗМІ





Тіло 79-річної жінки виявили в її будинку. На тілі покійної численні садна. Попередньо встановлено, що причиною смерті стала асфіксія — жінку задушили хусткою.



Речі в будинку перевернуті. Однак зловмиснику не вдалося заволодіти грошима вбитої.



Поліція розпочала досудове розслідування за статте “умисне вбивство” (ст. 115 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з сіл Волинської області у власному помешканні вбито пенсіонерку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.Тіло 79-річної жінки виявили в її будинку. На тілі покійної численні садна. Попередньо встановлено, що причиною смерті стала асфіксія — жінку задушили хусткою.Речі в будинку перевернуті. Однак зловмиснику не вдалося заволодіти грошима вбитої.Поліція розпочала досудове розслідування за статте “умисне вбивство” (ст. 115 КК України).

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