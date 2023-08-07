На Волині провели в останню путь військовослужбовця 14 бригади. ФОТО

Дмитра Климюка.



Хлопець помер 24 травня –



Попрощатися зі солдатом прийшли односельчани, близькі, товариші-військові.



Климюк Дмитро Віталійович народився 19 березня 1991 року. Рано втратив матір і став сиротою. Його виховував вітчим. Перебував на службі за контрактом з 2017 року у 14 окремій механізованій бригаді. Служив у пункті постійної дислокації. Зарекомендував себе позитивно й службових проблем не мав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Духче Рожищенського району провели в останню путь військовослужбовцяХлопець помер 24 травня – вкоротив собі віку . На рідну землю тіло привезли у суботу, 25 травня. Поховали Дмитра у Духчі, - пише Район.Рожище Попрощатися зі солдатом прийшли односельчани, близькі, товариші-військові.Климюк Дмитро Віталійович народився 19 березня 1991 року. Рано втратив матір і став сиротою. Його виховував вітчим. Перебував на службі за контрактом з 2017 року у 14 окремій механізованій бригаді. Служив у пункті постійної дислокації. Зарекомендував себе позитивно й службових проблем не мав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію