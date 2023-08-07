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На Волині провели в останню путь військовослужбовця 14 бригади. ФОТО

На Волині провели в останню путь військовослужбовця 14 бригади. ФОТО
У селі Духче Рожищенського району провели в останню путь військовослужбовця Дмитра Климюка.

Хлопець помер 24 травня – вкоротив собі віку. На рідну землю тіло привезли у суботу, 25 травня. Поховали Дмитра у Духчі, - пише Район.Рожище.

Попрощатися зі солдатом прийшли односельчани, близькі, товариші-військові.

Климюк Дмитро Віталійович народився 19 березня 1991 року. Рано втратив матір і став сиротою. Його виховував вітчим. Перебував на службі за контрактом з 2017 року у 14 окремій механізованій бригаді. Служив у пункті постійної дислокації. Зарекомендував себе позитивно й службових проблем не мав.


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Теги: похорон, Духче, військовий, 14 бригада, самогубство
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