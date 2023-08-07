На Волині провели в останню путь військовослужбовця 14 бригади. ФОТО
Сьогодні, 11:26
У селі Духче Рожищенського району провели в останню путь військовослужбовця Дмитра Климюка.
Хлопець помер 24 травня – вкоротив собі віку. На рідну землю тіло привезли у суботу, 25 травня. Поховали Дмитра у Духчі, - пише Район.Рожище.
Попрощатися зі солдатом прийшли односельчани, близькі, товариші-військові.
Климюк Дмитро Віталійович народився 19 березня 1991 року. Рано втратив матір і став сиротою. Його виховував вітчим. Перебував на службі за контрактом з 2017 року у 14 окремій механізованій бригаді. Служив у пункті постійної дислокації. Зарекомендував себе позитивно й службових проблем не мав.
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Хлопець помер 24 травня – вкоротив собі віку. На рідну землю тіло привезли у суботу, 25 травня. Поховали Дмитра у Духчі, - пише Район.Рожище.
Попрощатися зі солдатом прийшли односельчани, близькі, товариші-військові.
Климюк Дмитро Віталійович народився 19 березня 1991 року. Рано втратив матір і став сиротою. Його виховував вітчим. Перебував на службі за контрактом з 2017 року у 14 окремій механізованій бригаді. Служив у пункті постійної дислокації. Зарекомендував себе позитивно й службових проблем не мав.
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