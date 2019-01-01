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На Рівненщині натовп бурштинокопачів побив та пограбував правоохоронців

На Рівненщині натовп бурштинокопачів побив та пограбував правоохоронців
21-го травня у селі Познань та Глинне Рівненської області правоохоронці спіймали «на гарячому» сотню бурштинокопачів. Натовп почав чинити опір, побивши та пограбувавши правоохоронців.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

У правоохоронців відібрали відеокамеру, папку з документами та нанесли кілька ударів капітану поліції та працівникам прикордонної служби. Після надання необхідної меддопомоги потерпілих, які отримали забої різних частин тіла, відпустили.

У ході досудового розслідування за статтею 342 (опір працівникові правоохоронного органу), статтею 186 (грабіж) та статтею 345 (умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України слідчі слідчого управління встановили орієнтовне коло найбільш активних осіб, які можуть бути причетні до вчинених кримінальних правопорушень.

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Теги: бурштинокопачі, Рівненщина, поліція, напад
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