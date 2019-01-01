Поліція: інформація про вбивство пенсіонерки у селі на Волині – недостовірна





Нагадаємо, що сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація про те, що в одному з сіл на Волині у власному помешканні вбито пенсіонерку.



Втім, ця інормація виявилась недостовірною.



"Сьогодні ряд волинських ЗМІ з посиланням на один із загальноукраїнських інформаційних ресурсів опублікували повідомлення про те, що начебто в селі Волинської області у власному помешканні вбито 79-річну пенсіонерку.



Автори публікації вказують, що, мовляв, літню жінку задушили хусткою.



Повідомляємо, що поліцією Волині не зареєстровано такого випадку й вказана інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні поліції.

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