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Поліція: інформація про вбивство пенсіонерки у селі на Волині – недостовірна

Поліція: інформація про вбивство пенсіонерки у селі на Волині – недостовірна
У Головному управлінні Національної поліції у Волинській області спростували інформацію про вбивство пенсіонерки.

Нагадаємо, що сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація про те, що в одному з сіл на Волині у власному помешканні вбито пенсіонерку.

Втім, ця інормація виявилась недостовірною.

"Сьогодні ряд волинських ЗМІ з посиланням на один із загальноукраїнських інформаційних ресурсів опублікували повідомлення про те, що начебто в селі Волинської області у власному помешканні вбито 79-річну пенсіонерку.

Автори публікації вказують, що, мовляв, літню жінку задушили хусткою.

Повідомляємо, що поліцією Волині не зареєстровано такого випадку й вказана інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні поліції.

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Теги: поліція, вбивство, пенсіонерка, спростування
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