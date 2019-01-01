Поліція: інформація про вбивство пенсіонерки у селі на Волині – недостовірна
Сьогодні, 12:19
У Головному управлінні Національної поліції у Волинській області спростували інформацію про вбивство пенсіонерки.
Нагадаємо, що сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація про те, що в одному з сіл на Волині у власному помешканні вбито пенсіонерку.
Втім, ця інормація виявилась недостовірною.
"Сьогодні ряд волинських ЗМІ з посиланням на один із загальноукраїнських інформаційних ресурсів опублікували повідомлення про те, що начебто в селі Волинської області у власному помешканні вбито 79-річну пенсіонерку.
Автори публікації вказують, що, мовляв, літню жінку задушили хусткою.
Повідомляємо, що поліцією Волині не зареєстровано такого випадку й вказана інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, що сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація про те, що в одному з сіл на Волині у власному помешканні вбито пенсіонерку.
Втім, ця інормація виявилась недостовірною.
"Сьогодні ряд волинських ЗМІ з посиланням на один із загальноукраїнських інформаційних ресурсів опублікували повідомлення про те, що начебто в селі Волинської області у власному помешканні вбито 79-річну пенсіонерку.
Автори публікації вказують, що, мовляв, літню жінку задушили хусткою.
Повідомляємо, що поліцією Волині не зареєстровано такого випадку й вказана інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поліція: інформація про вбивство пенсіонерки у селі на Волині – недостовірна
Сьогодні, 12:19
Крадіжка за 20 секунд: на Волині засудили злодія-«професіонала»
Сьогодні, 11:38