На Одещині маршрутка протаранила вантажівку, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 12:40
У суботу, 25-го травня, під Одесою сталася ДТП за участю маршрутки та вантажівки DAF, в результаті чого постраждали чотири людини.
Про це повідомляє 7 канал, публікуючи фото з місця НП, – пише Апостроф.
Відомо, що вантажівка-тягач DAF рухалася з боку Конюшинового мосту в напрямку Усатового. Назустріч йому їхав мікроавтобус Mercedes Sprinter.
У якийсь момент водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався в бус. Удар був ткой сили, що водій вантажівки вилетів через лобове скло, а DAF продовжив рух і розвернувся.
В результаті аварії четверо людей – двох водіїв і двох пасажирів мікроавтобуса – госпіталізували в лікарню з травмами.
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Про це повідомляє 7 канал, публікуючи фото з місця НП, – пише Апостроф.
Відомо, що вантажівка-тягач DAF рухалася з боку Конюшинового мосту в напрямку Усатового. Назустріч йому їхав мікроавтобус Mercedes Sprinter.
У якийсь момент водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався в бус. Удар був ткой сили, що водій вантажівки вилетів через лобове скло, а DAF продовжив рух і розвернувся.
В результаті аварії четверо людей – двох водіїв і двох пасажирів мікроавтобуса – госпіталізували в лікарню з травмами.
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