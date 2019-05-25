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На Одещині маршрутка протаранила вантажівку, є постраждалі. ФОТО

На Одещині маршрутка протаранила вантажівку, є постраждалі. ФОТО
У суботу, 25-го травня, під Одесою сталася ДТП за участю маршрутки та вантажівки DAF, в результаті чого постраждали чотири людини.

Про це повідомляє 7 канал, публікуючи фото з місця НП, – пише Апостроф.

Відомо, що вантажівка-тягач DAF рухалася з боку Конюшинового мосту в напрямку Усатового. Назустріч йому їхав мікроавтобус Mercedes Sprinter.

У якийсь момент водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався в бус. Удар був ткой сили, що водій вантажівки вилетів через лобове скло, а DAF продовжив рух і розвернувся.

В результаті аварії четверо людей – двох водіїв і двох пасажирів мікроавтобуса – госпіталізували в лікарню з травмами.

На Одещині маршрутка протаранила вантажівку, є постраждалі. ФОТО
На Одещині маршрутка протаранила вантажівку, є постраждалі. ФОТО
На Одещині маршрутка протаранила вантажівку, є постраждалі. ФОТО
На Одещині маршрутка протаранила вантажівку, є постраждалі. ФОТО
На Одещині маршрутка протаранила вантажівку, є постраждалі. ФОТО

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Теги: аварія, маршрутка, вантажівка
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