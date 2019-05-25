На Одещині маршрутка протаранила вантажівку, є постраждалі. ФОТО





Про це повідомляє



Відомо, що вантажівка-тягач DAF рухалася з боку Конюшинового мосту в напрямку Усатового. Назустріч йому їхав мікроавтобус Mercedes Sprinter.



У якийсь момент водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався в бус. Удар був ткой сили, що водій вантажівки вилетів через лобове скло, а DAF продовжив рух і розвернувся.



В результаті аварії четверо людей – двох водіїв і двох пасажирів мікроавтобуса – госпіталізували в лікарню з травмами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 25-го травня, під Одесою сталася ДТП за участю маршрутки та вантажівки DAF, в результаті чого постраждали чотири людини.Про це повідомляє 7 канал , публікуючи фото з місця НП, – пише Апостроф Відомо, що вантажівка-тягач DAF рухалася з боку Конюшинового мосту в напрямку Усатового. Назустріч йому їхав мікроавтобус Mercedes Sprinter.У якийсь момент водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався в бус. Удар був ткой сили, що водій вантажівки вилетів через лобове скло, а DAF продовжив рух і розвернувся.В результаті аварії четверо людей – двох водіїв і двох пасажирів мікроавтобуса – госпіталізували в лікарню з травмами.

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