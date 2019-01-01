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Любить навчатись та мріє стати перукарем: просять зробити подарунок доньці волинського Героя

Любить навчатись та мріє стати перукарем: просять зробити подарунок доньці волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Сьогодні, 26 травня, свій дев'ятий день народження святкуватиме Тарасюк Даринка. Вона донька полеглого за Україну Героя - Тарасюка Олексія Васильовича.

Тато дівчинки здобув освіту фельдшера у Ковельському медичному коледжі. У квітні 2014 року був мобілізований до Збройних Сил України, був старшим солдатом та санітарним інструктором-радіотелефоністом 51-ї окремої механізованої бригади.

Олексій загинув 29-го серпня 2014 р. від рук російських окупантів під час виходу «зеленим коридором» з Іловайського котла в районі с. Новокатеринівка.

Донечка Героя України Даринка весела, енергійна, допитлива, слухняна, добра та чуйна дівчинка, і вона закінчила вже 3 клас!

Даринка говорить, що їй дуже подобається навчатись, бо у школі можна дізнатись багато цікавого та корисного для себе. Особливо дівчинка любить уроки математики, читання, трудового навчання, образотворчого мистецтва, а іноземна мова та письмо поки на другому місці по успішності. Хоч дівчинка ще маленька, але вже обрала собі майбутню професію. Даринка мріє стати перукарем та робити дівчаткам зачіски, щоб вони завжди були красунями.

Любить навчатись та мріє стати перукарем: просять зробити подарунок доньці волинського Героя

Сім’ї Тарасюків переважно допомагають дуже близькі люди – бабусі, тітка, друзі, за що мама Світлана їм дуже вдячна. Даринка дуже любить читати цікаві та захопливі історії чи оповідання. І як же без прогулянок та посиденьок з подругами та двоюрідною сестричкою. Разом спілкуються про свої дитячі цікавинки та вподобання. І одним з таких вподобань Даринки є суперпопулярний серед малюків – улюблений співак Дзідзьо.

Для Даринки авторитетом є її матуся. Як і більшість дітей, яких торкнулась війна, Даринка хоче, щоб настав мир, припинилась війна, щоб вона більше ні в кого не забрала татусів….

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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