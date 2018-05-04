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З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
Вже традиційно у Луцьку відбувся «Велодень-2019».

Усі любителі активного відпочинку мали можливість не лише долучитись до велопробігу, а й взяти участь у перегонах та розіграші призів від організатора заходу ТРЦ «ПортCity».

До слова, цьогорічний велопробіг можна сміливо назвати рекордним, адже, за словами організаторів, захід відвідали більше 3 тисяч велолюбителів.

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

Старт та фініш велопробігу був від території ТРЦ «ПортCity», а маршрут пролягав проспектами Соборності, Молоді та Відродження, вулицею Рівненською, проспектом Волі, через Театральний майдан та вулицю Винниченка, проспектом Василя Мойсея.

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

Учасники, які проїхали увесь маршрут мали змогу взяти участь у розіграші призів.

Лучани активно готувались до заходу і навіть прийшли на нього зі своїми улюбленцями.

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

На «Велодень-2019» на своїх двоколісних кониках приїхали чимало дітлахів, які й очолили колону.

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

Проте деякі їхали на рівні з дорослими, щоправда в спеціально облаштованому візочку.

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

Серед учасників пробігу було й чимало велолюбителів поважного віку.

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО


А дехто одягнув вишиванку.

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО


Колону учасників велопробігу супроводжували патрульні.

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО

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Теги: Велодень, ПортCity
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