З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
Сьогодні, 14:50
Вже традиційно у Луцьку відбувся «Велодень-2019».
Усі любителі активного відпочинку мали можливість не лише долучитись до велопробігу, а й взяти участь у перегонах та розіграші призів від організатора заходу ТРЦ «ПортCity».
До слова, цьогорічний велопробіг можна сміливо назвати рекордним, адже, за словами організаторів, захід відвідали більше 3 тисяч велолюбителів.
Старт та фініш велопробігу був від території ТРЦ «ПортCity», а маршрут пролягав проспектами Соборності, Молоді та Відродження, вулицею Рівненською, проспектом Волі, через Театральний майдан та вулицю Винниченка, проспектом Василя Мойсея.
Учасники, які проїхали увесь маршрут мали змогу взяти участь у розіграші призів.
Лучани активно готувались до заходу і навіть прийшли на нього зі своїми улюбленцями.
На «Велодень-2019» на своїх двоколісних кониках приїхали чимало дітлахів, які й очолили колону.
Проте деякі їхали на рівні з дорослими, щоправда в спеціально облаштованому візочку.
Серед учасників пробігу було й чимало велолюбителів поважного віку.
А дехто одягнув вишиванку.
Колону учасників велопробігу супроводжували патрульні.
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Усі любителі активного відпочинку мали можливість не лише долучитись до велопробігу, а й взяти участь у перегонах та розіграші призів від організатора заходу ТРЦ «ПортCity».
До слова, цьогорічний велопробіг можна сміливо назвати рекордним, адже, за словами організаторів, захід відвідали більше 3 тисяч велолюбителів.
Старт та фініш велопробігу був від території ТРЦ «ПортCity», а маршрут пролягав проспектами Соборності, Молоді та Відродження, вулицею Рівненською, проспектом Волі, через Театральний майдан та вулицю Винниченка, проспектом Василя Мойсея.
Учасники, які проїхали увесь маршрут мали змогу взяти участь у розіграші призів.
Лучани активно готувались до заходу і навіть прийшли на нього зі своїми улюбленцями.
На «Велодень-2019» на своїх двоколісних кониках приїхали чимало дітлахів, які й очолили колону.
Проте деякі їхали на рівні з дорослими, щоправда в спеціально облаштованому візочку.
Серед учасників пробігу було й чимало велолюбителів поважного віку.
А дехто одягнув вишиванку.
Колону учасників велопробігу супроводжували патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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