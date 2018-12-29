У громаді на Волині висадили молоді дубочки. ФОТО

25 травня в Дубівській громаді на території колишнього смітника було висаджено більше 250 молодих дубочків.Про це своїй сторінці у facebook повідомляє голова Дубівскьої громади"Символом Дубівської громади є могутнє дерево дуб. Але впродовж останніх років на території громади дерев даного типу стає все менше та менше.Дуб це могутнє дерево, яке має великий життєвий вік. Ці дерева мають розвинену кореневу систему та позитивно впливають на екосистему.Згодом плануємо засадити молодими насадженнями всю територію смітника. Початок зроблено. Небайдужих жителів громади закликаємо продовжити акцію з заліснення даної території. Збережемо природу для наступних поколінь", - йдеться в дописі.