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Грозові дощі та спека: якими будуть останні дні весни

Грозові дощі та спека: якими будуть останні дні весни
У понеділок, 27 травня, дощі та грози в західних, північних та центральних областях, температура вдень 24-27°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі

"Удень 27 травня в західних, північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза", - йдеться у повідомленні.

Грозові дощі та спека: якими будуть останні дні весни

Зазначається, що температура вдень 22-28°.

У Києві у понеділок уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 25°.

На Київщині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.

Згідно з прогнозом, протягом 28 та 29 травня у західних областях грозові дощі, у Карпатському регіоні подекуди значні дощі. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, 29 травня температура знизиться до 20-25°.

Грозові дощі та спека: якими будуть останні дні весни

У столичному регіоні 28-29 травня опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с.

Грозові дощі та спека: якими будуть останні дні весни

В Україні у останні дні травня переважно без опадів, лише вдень 30 травня у північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, у центральних та східних областях до 31°.

Грозові дощі та спека: якими будуть останні дні весни

Грозові дощі та спека: якими будуть останні дні весни

30- 31 травня на Київщині очікуються короткочасні грозові дощі (вночі 30 травня переважно без опадів). Температура вночі 12-17°, вдень 30 травня 23-28°, 31 травня 19-24°.

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Теги: гроза, спека, погода
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