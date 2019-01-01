Грозові дощі та спека: якими будуть останні дні весни





Про це



"Удень 27 травня в західних, північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза", - йдеться у повідомленні.





Зазначається, що температура вдень 22-28°.



У Києві у понеділок уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 25°.



На Київщині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.



Згідно з прогнозом, протягом 28 та 29 травня у західних областях грозові дощі, у Карпатському регіоні подекуди значні дощі. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, 29 травня температура знизиться до 20-25°.





У столичному регіоні 28-29 травня опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с.





В Україні у останні дні травня переважно без опадів, лише вдень 30 травня у північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, у центральних та східних областях до 31°.







30- 31 травня на Київщині очікуються короткочасні грозові дощі (вночі 30 травня переважно без опадів). Температура вночі 12-17°, вдень 30 травня 23-28°, 31 травня 19-24°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 27 травня, дощі та грози в західних, північних та центральних областях, температура вдень 24-27°.Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі"Удень 27 травня в західних, північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що температура вдень 22-28°.У Києві у понеділок уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 25°.На Київщині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.Згідно з прогнозом, протягом 28 та 29 травня у західних областях грозові дощі, у Карпатському регіоні подекуди значні дощі. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, 29 травня температура знизиться до 20-25°.У столичному регіоні 28-29 травня опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с.В Україні у останні дні травня переважно без опадів, лише вдень 30 травня у північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, у центральних та східних областях до 31°.30- 31 травня на Київщині очікуються короткочасні грозові дощі (вночі 30 травня переважно без опадів). Температура вночі 12-17°, вдень 30 травня 23-28°, 31 травня 19-24°.

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