На Одещині знайшли свідоцтво про народження 5-річної дівчинки з Волині. ФОТО
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Свідоцтво видане 23 січня 2014 року батькам Василю Васильовичу та Ользі Валеріївні Отродам.
У п’ятницю, 24 травня, в місті Білгород-Дністровський місцевий житель знайшов біля ринка свідоцтво про народження 5-річної любомльчанки, - пише Район.Любомль.
Анастасія Василівна Отрода народилася 13 січня 2014 року. Про що йдеться у свідоцтві, виписаному в Любомльському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області, за підписом начальниці Лілії Станіславчук.
За деталями звертайтеся на електронну адресу сайту «Район.Любомль» [email protected]
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У п’ятницю, 24 травня, в місті Білгород-Дністровський місцевий житель знайшов біля ринка свідоцтво про народження 5-річної любомльчанки, - пише Район.Любомль.
Анастасія Василівна Отрода народилася 13 січня 2014 року. Про що йдеться у свідоцтві, виписаному в Любомльському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області, за підписом начальниці Лілії Станіславчук.
За деталями звертайтеся на електронну адресу сайту «Район.Любомль» [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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