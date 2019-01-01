На Одещині знайшли свідоцтво про народження 5-річної дівчинки з Волині. ФОТО

Василю Васильовичу та Ользі Валеріївні Отродам.



У п’ятницю, 24 травня, в місті Білгород-Дністровський місцевий житель знайшов біля ринка свідоцтво про народження 5-річної любомльчанки, - пише



Анастасія Василівна Отрода народилася 13 січня 2014 року. Про що йдеться у свідоцтві, виписаному в Любомльському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області, за підписом начальниці Лілії Станіславчук.



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