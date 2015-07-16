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У Луцьку на фестивалі «Волинська княжна» чоловікові стало зле

У Луцьку на фестивалі «Волинська княжна» чоловікові стало зле
У Луцьку на фестивалі «Волинська княжна», що відбувається 26 травня у замку Любарта, чоловікові кремезної статури стало погано.

Про це інтернет-виданню "Волинь 24" повідомили очевидці.

Чоловікові на вигляд років 50. Сказав, що у нього цукровий діабет.

До прибуття медиків першу допомогу йому надавали студенти Луцького базового медичного коледжу. Чоловіка поклали в тінь.

Коли прибула карета швидкої, від нього почули запах спиртного.

Зображення ілюстративне

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Теги: Волинська княжна, чоловік, знепритомнів, швидка
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