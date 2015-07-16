У Луцьку на фестивалі «Волинська княжна» чоловікові стало зле





Про це інтернет-виданню



Чоловікові на вигляд років 50. Сказав, що у нього цукровий діабет.



До прибуття медиків першу допомогу йому надавали студенти Луцького базового медичного коледжу. Чоловіка поклали в тінь.



Коли прибула карета швидкої, від нього почули запах спиртного.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на фестивалі «Волинська княжна», що відбувається 26 травня у замку Любарта, чоловікові кремезної статури стало погано.Про це інтернет-виданню "Волинь 24" повідомили очевидці.Чоловікові на вигляд років 50. Сказав, що у нього цукровий діабет.До прибуття медиків першу допомогу йому надавали студенти Луцького базового медичного коледжу. Чоловіка поклали в тінь.Коли прибула карета швидкої, від нього почули запах спиртного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію