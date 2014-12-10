Коломойський пропонує Зеленському відмовитись від співпраці з МВФ та оголосити дефолт

Володимир Зеленський повинен наслідувати прикладу Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом.



Таку точку зору висловив олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю



"На мою думку, ми повинні ставитися до наших кредиторів так само, як Греція. Це приклад для України" - сказав Коломойський.



Так, в 2015 році Афіни зіткнулися з кредиторами і стали першою розвиненою країною, яка не виплатила кредит МВФ, хоча і тимчасово.



Україні потрібні кредити МВФ для обслуговування зовнішнього боргу, який становить близько 60% валового внутрішнього продукту країни, пише видання. З огляду на, що виплати досягнуть максимуму в цьому і наступному році, Коломойський також припустив, що Україні нічого боятися, якщо вона не виконає своїх зобов'язань.



"Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? ... І що, вони реструктурували це. Все в порядку", - додав Коломойський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Україниповинен наслідувати прикладу Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом.Таку точку зору висловив олігархв інтерв'ю Financial Times під заголовком "Український олігарх закликає Володимира Зеленського оголосити дефолт за боргами". Про це пише "Прямий" "На мою думку, ми повинні ставитися до наших кредиторів так само, як Греція. Це приклад для України" - сказав Коломойський.Так, в 2015 році Афіни зіткнулися з кредиторами і стали першою розвиненою країною, яка не виплатила кредит МВФ, хоча і тимчасово.Україні потрібні кредити МВФ для обслуговування зовнішнього боргу, який становить близько 60% валового внутрішнього продукту країни, пише видання. З огляду на, що виплати досягнуть максимуму в цьому і наступному році, Коломойський також припустив, що Україні нічого боятися, якщо вона не виконає своїх зобов'язань."Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? ... І що, вони реструктурували це. Все в порядку", - додав Коломойський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію