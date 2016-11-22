«Солодкий» підкуп: на Луганщині від імені одного з кандидатів безкоштовно роздавали цукор. ФОТО





24 травня розпочалася виборча кампанія з дострокових виборів до Верховної Ради, як поліція вже отримала три повідомлення про порушення виборчого законодавства, – повідомляє



Як повідомили у прес-службі Національної поліції, повідомлення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях. За двома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



“Так, 24 травня в Луганській області до поліції надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Зокрема, повідомлялося, що на вулицях міст Сєверодонецька та Лисичанська громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України”, – йдеться у повідомленні. Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.



За даними місцевого видання



«У всіх містах і районах Луганської області зі стартом передвиборчої кампанії почалася масова роздача цукру виборцям в обмін на паспортні дані і номери телефонів», — йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція зафіксувала перші спроби підкупу виборців – у Луганській області від імені одного з кандидатів безкоштовно роздавали цукор.24 травня розпочалася виборча кампанія з дострокових виборів до Верховної Ради, як поліція вже отримала три повідомлення про порушення виборчого законодавства, – повідомляє УНІАН Як повідомили у прес-службі Національної поліції, повідомлення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях. За двома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.“Так, 24 травня в Луганській області до поліції надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Зокрема, повідомлялося, що на вулицях міст Сєверодонецька та Лисичанська громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України”, – йдеться у повідомленні. Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.За даними місцевого видання Перша смуга , цукор роздавали у всіх містах і районах Луганської області, – пише НВ «У всіх містах і районах Луганської області зі стартом передвиборчої кампанії почалася масова роздача цукру виборцям в обмін на паспортні дані і номери телефонів», — йдеться в повідомленні.

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