вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині дорожники, доки латали одну ділянку дороги – потрощили іншу. ФОТО

У місті на Волині дорожники, доки латали одну ділянку дороги – потрощили іншу. ФОТО
У Володимирі-Волинському, на вулиці князя Василька, латаючи ями на дорозі, дорожники потрощили ділянку, яка не потребувала ремонту.

Про це у facebook написав Андрій Дячук, - інформує ВолиньUa.

Як видно з фото, ймовірно, дорожнє покриття пошкодили важкою технікою.

"Ці ремонтьори без роботи не будуть!!! Зремонтували цьогорічний план, знищили попередній ремонт. І так по колу", - написав Андрій Дячук.

У місті на Волині дорожники, доки латали одну ділянку дороги – потрощили іншу. ФОТО
У місті на Волині дорожники, доки латали одну ділянку дороги – потрощили іншу. ФОТО
У місті на Волині дорожники, доки латали одну ділянку дороги – потрощили іншу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: асфальт, ремонт, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не позичив грошей: на Рівненщині чоловік до смерті побив власника пилорами
Сьогодні, 18:18
У Луцьку триває фестиваль-конкурс «Волинська княжна». ФОТО
Сьогодні, 17:59
У місті на Волині дорожники, доки латали одну ділянку дороги – потрощили іншу. ФОТО
Сьогодні, 17:36
«Солодкий» підкуп: на Луганщині від імені одного з кандидатів безкоштовно роздавали цукор. ФОТО
Сьогодні, 17:25
Коломойський пропонує Зеленському відмовитись від співпраці з МВФ та оголосити дефолт
Сьогодні, 16:56
Схожі новини
У Володимирі почала руйнуватись дорога після капремонту. ФОТО У Володимирі почала руйнуватись дорога після капремонту. ФОТО
17 травень, 06:22
На дорозі «Луцьк-Ковель» укладають верхній шар асфальту На дорозі «Луцьк-Ковель» укладають верхній шар асфальту
30 квітень, 18:42
Водіїв, що рухаються трасою «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», просять не наїжджати на свіжий асфальт Водіїв, що рухаються трасою «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», просять не наїжджати на свіжий асфальт
28 березень, 23:26
Двір луцької багатоповерхівки асфальтують уже три роки. ФОТО Двір луцької багатоповерхівки асфальтують уже три роки. ФОТО
17 березень, 14:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не позичив грошей: на Рівненщині чоловік до смерті побив власника пилорами
Сьогодні, 18:18
 0
У Луцьку триває фестиваль-конкурс «Волинська княжна». ФОТО
Сьогодні, 17:59
 0
У місті на Волині дорожники, доки латали одну ділянку дороги – потрощили іншу. ФОТО
Сьогодні, 17:36
 0
«Солодкий» підкуп: на Луганщині від імені одного з кандидатів безкоштовно роздавали цукор. ФОТО
Сьогодні, 17:25
 0
Коломойський пропонує Зеленському відмовитись від співпраці з МВФ та оголосити дефолт
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8
﻿