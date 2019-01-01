У місті на Волині дорожники, доки латали одну ділянку дороги – потрощили іншу. ФОТО





Про це у facebook написав Андрій Дячук, - інформує



Як видно з фото, ймовірно, дорожнє покриття пошкодили важкою технікою.



"Ці ремонтьори без роботи не будуть!!! Зремонтували цьогорічний план, знищили попередній ремонт. І так по колу", - написав Андрій Дячук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському, на вулиці князя Василька, латаючи ями на дорозі, дорожники потрощили ділянку, яка не потребувала ремонту.Про це у facebook написав, - інформує ВолиньUa Як видно з фото, ймовірно, дорожнє покриття пошкодили важкою технікою."Ці ремонтьори без роботи не будуть!!! Зремонтували цьогорічний план, знищили попередній ремонт. І так по колу", - написав Андрій Дячук.

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