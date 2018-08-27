У Луцьку триває фестиваль-конкурс «Волинська княжна». ФОТО





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Вдруге у фестивалі беруть участь об'єднані територіальні громади. В рамках фестивалю відбувся конкурс «Фея Луцького Замку», у ньому взяли участь 17 дівчат.



На титул княжної цього року претендують 8 учасниць, – розповіла співорганізаторка, переможниця конкурсу 2017 року, Марта Похила.



На території замку відбуваються майстер-класи, творчі заходи, які супроводжують середньовічні мелодії.





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Вдруге у фестивалі беруть участь об'єднані територіальні громади. В рамках фестивалю відбувся конкурс «Фея Луцького Замку», у ньому взяли участь 17 дівчат.На титул княжної цього року претендують 8 учасниць, – розповіла співорганізаторка, переможниця конкурсу 2017 року,На території замку відбуваються майстер-класи, творчі заходи, які супроводжують середньовічні мелодії.

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