У Луцьку триває фестиваль-конкурс «Волинська княжна». ФОТО
Сьогодні, 17:59
Уже вшосте у Луцьку проходить фестиваль «Волинська княжна».
Про це повідомляє Суспільне Волині
.
Вдруге у фестивалі беруть участь об'єднані територіальні громади. В рамках фестивалю відбувся конкурс «Фея Луцького Замку», у ньому взяли участь 17 дівчат.
На титул княжної цього року претендують 8 учасниць, – розповіла співорганізаторка, переможниця конкурсу 2017 року, Марта Похила.
На території замку відбуваються майстер-класи, творчі заходи, які супроводжують середньовічні мелодії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Суспільне Волині
.
Вдруге у фестивалі беруть участь об'єднані територіальні громади. В рамках фестивалю відбувся конкурс «Фея Луцького Замку», у ньому взяли участь 17 дівчат.
На титул княжної цього року претендують 8 учасниць, – розповіла співорганізаторка, переможниця конкурсу 2017 року, Марта Похила.
На території замку відбуваються майстер-класи, творчі заходи, які супроводжують середньовічні мелодії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку триває фестиваль-конкурс «Волинська княжна». ФОТО
Сьогодні, 17:59
«Солодкий» підкуп: на Луганщині від імені одного з кандидатів безкоштовно роздавали цукор. ФОТО
Сьогодні, 17:25
Коломойський пропонує Зеленському відмовитись від співпраці з МВФ та оголосити дефолт
Сьогодні, 16:56