Не позичив грошей: на Рівненщині чоловік до смерті побив власника пилорами





Напередодні 24-річний житель села Сновидовичі до смерті побив дерев’яною палицею 43-річного односельця, власника місцевої пилорами, за те, що той не захотів позичити йому грошей. Повідомляє газета



Аби приховати злочин, молодик зателефонував своєму 31-літньому знайомому. Завантажили тіло покійного у його ж автомобіль «Volkswagen Touareg», попередньо із салону викравши тисячу гривень, і направилися в сторону Києва. Біля села Кам’янка Олевського району Житомирщини викинули труп у меліоративну канаву.



Обох зловмисників затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вони зізнались у скоєному та під час слідчого експерименту показали, як діяли у момент вчинення кримінального правопорушення. Поліцейські в цей час забезпечували охорону публічної безпеки та порядку, аби не допустити протиправних дій з боку односельчан.



24-річному чоловіку слідчі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів, розбійного нападу та незаконного заволодіння транспортним засобом.



31-річному поплічнику — у вчиненні незаконного заволодіння транспортним засобом та приховування злочину.



Підозрюваних відповідно до ухвали суду взяли під варту терміном на 60 діб без права внесення застави.



Досудове розслідування триває.

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