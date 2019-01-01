Ковельський музей поповнився експонатами з війни на Сході України. ФОТО





Серед експонатів – фрагменти мінометних мін 82-мм і 120 мм, контейнери від пострілів реактивного протитанкового гранатомета (РПГ-26) та протитанкового ракетного комплексу «Фагот», залишки від снаряду реактивної системи залпового вогню «Ураган» та комплектуючі переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».



«Ось такі «гостинці» дарують нашим захисникам, нашій країні «мьішебратья». Кому ще рашисти «адиннарод»? Відвідайте Ковельський історичний музей, відчуйте страшний подих війни, неоціненний подвиг солдат, дякуючи яким отакі цяцьки не валяються в нас на городах. Усі експонати привезені бійцями та волонтерами», – написала у дописі Світлана Гуменюк у Facebook.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дані «гостинці» до музею привезли бійці та волонтери. Про це пише Район.Ковель Серед експонатів – фрагменти мінометних мін 82-мм і 120 мм, контейнери від пострілів реактивного протитанкового гранатомета (РПГ-26) та протитанкового ракетного комплексу «Фагот», залишки від снаряду реактивної системи залпового вогню «Ураган» та комплектуючі переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».«Ось такі «гостинці» дарують нашим захисникам, нашій країні «мьішебратья». Кому ще рашисти «адиннарод»? Відвідайте Ковельський історичний музей, відчуйте страшний подих війни, неоціненний подвиг солдат, дякуючи яким отакі цяцьки не валяються в нас на городах. Усі експонати привезені бійцями та волонтерами», – написала у дописіу Facebook.

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