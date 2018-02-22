Дострибалися: на новому пішохідному мосту в Києві тріснуло скло. ФОТО





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Одразу після інциденту тріснуте скло оточили представники Муніципальної варти і не підпускали відвідувачів. Пошкодження утворилося через кілька годин після відкриття мосту.



За словами представника Муніципальної варти, скло тріснуло після того, як група невідомих активно на ньому стрибала.





Пошкоджене місце оточили представники Муніципальної варти.



Нагадаємо, ввечері 25 травня міський голова Києва Віталій Кличко урочисто відкрив новий пішохідно-велосипедний міст у столиці. Відкриття присвятили святкування Дня Києва.



Фото з будівництва мосту Фото з будівництва мосту

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві між аркою Дружби народів та парком "Володимирська гірка" тріснуло скло на одному із оглядових майданчиків.Про це повідомляє ТСН.ua Одразу після інциденту тріснуте скло оточили представники Муніципальної варти і не підпускали відвідувачів. Пошкодження утворилося через кілька годин після відкриття мосту.За словами представника Муніципальної варти, скло тріснуло після того, як група невідомих активно на ньому стрибала.Пошкоджене місце оточили представники Муніципальної варти.Нагадаємо, ввечері 25 травня міський голова Києваурочисто відкрив новий пішохідно-велосипедний міст у столиці. Відкриття присвятили святкування Дня Києва.

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