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Дострибалися: на новому пішохідному мосту в Києві тріснуло скло. ФОТО

Дострибалися: на новому пішохідному мосту в Києві тріснуло скло. ФОТО
На новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві між аркою Дружби народів та парком "Володимирська гірка" тріснуло скло на одному із оглядових майданчиків.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Одразу після інциденту тріснуте скло оточили представники Муніципальної варти і не підпускали відвідувачів. Пошкодження утворилося через кілька годин після відкриття мосту.

За словами представника Муніципальної варти, скло тріснуло після того, як група невідомих активно на ньому стрибала.

Дострибалися: на новому пішохідному мосту в Києві тріснуло скло. ФОТО

Пошкоджене місце оточили представники Муніципальної варти.

Нагадаємо, ввечері 25 травня міський голова Києва Віталій Кличко урочисто відкрив новий пішохідно-велосипедний міст у столиці. Відкриття присвятили святкування Дня Києва.

Фото з будівництва мосту
Фото з будівництва мосту
Фото з будівництва мосту
Фото з будівництва мосту

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Теги: міст, скло, Київ
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Коментарі 2
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А що це муніципали нарядились так)) теж мені спецпідрозділ дика качка
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І правильно робили що стрибали, якщо воно ще до відкритя тріснуло ???, воно повино було вантажівку витримувати. Там повине бути гартоване багатошарове скло. А того хто встановлював після експертизи під суд, так як це може призвести до смерті.
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