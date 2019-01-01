вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО
На території Великоглушанської ЗОШ І-ІІІ ступенів створили креативні клумби.

Фотозвіт з процесу створення об'ємних квітників оприлюднили у спільноті села Велика Глуша у facebook.

Так, умільці зробили одразу кілька клумб, які з'єднали стежками.

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

Одна з них - клубма-габіон. Цей вид оформлення ландшафту нині стрімко набирає популярності.

Довідка:

Габіони (фр. gabion, від італ. gabbione — великий кошик) — просторова сітчаста коробчата конструкція, яка заповнена природним каменем, використовується в регуляційних та берегоукріпних спорудах, а також в ландшафтному дизайні та у військових цілях.

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО

На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: клумба, школа, Велика Глуша
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У школі на Волині відремонтують харчоблок
Сьогодні, 20:52
На Волині відбулись всеукраїнські навчальні збори прикордонників. ВІДЕО
Сьогодні, 20:29
На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО
Сьогодні, 20:07
На Волині волонтерська організація святкує 5-річчя
Сьогодні, 19:45
Дострибалися: на новому пішохідному мосту в Києві тріснуло скло. ФОТО
Сьогодні, 19:12
Схожі новини
У школі на Волині відремонтують харчоблок У школі на Волині відремонтують харчоблок
Сьогодні, 20:52
Школярі з Волині запускають серйозний природоохоронний проект Школярі з Волині запускають серйозний природоохоронний проект
25 травень, 16:02
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
25 травень, 15:07
Без пафосу, але з патріотизмом: останній дзвоник у луцькій школі №15. ФОТО Без пафосу, але з патріотизмом: останній дзвоник у луцькій школі №15. ФОТО
25 травень, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У небі над Волинню помітили червонокнижних птахів. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
У школі на Волині відремонтують харчоблок
Сьогодні, 20:52
 0
На Волині відбулись всеукраїнські навчальні збори прикордонників. ВІДЕО
Сьогодні, 20:29
 0
На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО
Сьогодні, 20:07
 0
На Волині волонтерська організація святкує 5-річчя
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿