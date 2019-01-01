На подвір'ї школи на Волині створили креативні клумби. ФОТО





Фотозвіт з процесу створення об'ємних квітників оприлюднили у спільноті села Велика Глуша у facebook.



Так, умільці зробили одразу кілька клумб, які з'єднали стежками.















Одна з них - клубма-габіон. Цей вид оформлення ландшафту нині стрімко набирає популярності.



Довідка:



Габіони (фр. gabion, від італ. gabbione — великий кошик) — просторова сітчаста коробчата конструкція, яка заповнена природним каменем, використовується в регуляційних та берегоукріпних спорудах, а також в ландшафтному дизайні та у військових цілях.

























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Великоглушанської ЗОШ І-ІІІ ступенів створили креативні клумби.Фотозвіт з процесу створення об'ємних квітників оприлюднили у спільноті села Велика Глуша у facebook.Так, умільці зробили одразу кілька клумб, які з'єднали стежками.Одна з них - клубма-габіон. Цей вид оформлення ландшафту нині стрімко набирає популярності.Габіони (фр. gabion, від італ. gabbione — великий кошик) — просторова сітчаста коробчата конструкція, яка заповнена природним каменем, використовується в регуляційних та берегоукріпних спорудах, а також в ландшафтному дизайні та у військових цілях.

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