Ярмарок, розваги та козацький куліш – як у Жидичині День села святкували. ВІДЕО
Сьогодні, 21:49
День села – це важлива і хвилююча подія для кожного місцевого мешканця. Це не просто свято, це те, що свідчить про неабияку єдність та самоорганізованість.
Такий важливий день відзначило село Жидичин у Ківерцівському районі. Про це йдеться у матеріалі T1.ua - Твій портал.
«22 травня – це день села Жидичин. Ми святкуємо у цей день, тому що у нас храм Миколи Чудотворця. У цей день ми святкуємо, збираємо всі родини з Жидичина та сусідніх сіл», – говорить спеціалістка гуманітарного відділу Жидичинської сільської ради Клавдія Пшибельська.
Як правило, на день народження села збираються не лище місцеві. Приїжджають і ті, хто тут народився і виріс. Теплого сонячного дня у Жидичині відзначили День села святковим концертом, конкурсами, ярмарком сувенірів та дискотекою.
Детальніше дивіться у сюжеті.
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Такий важливий день відзначило село Жидичин у Ківерцівському районі. Про це йдеться у матеріалі T1.ua - Твій портал.
«22 травня – це день села Жидичин. Ми святкуємо у цей день, тому що у нас храм Миколи Чудотворця. У цей день ми святкуємо, збираємо всі родини з Жидичина та сусідніх сіл», – говорить спеціалістка гуманітарного відділу Жидичинської сільської ради Клавдія Пшибельська.
Як правило, на день народження села збираються не лище місцеві. Приїжджають і ті, хто тут народився і виріс. Теплого сонячного дня у Жидичині відзначили День села святковим концертом, конкурсами, ярмарком сувенірів та дискотекою.
Детальніше дивіться у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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