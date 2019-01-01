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Ярмарок, розваги та козацький куліш – як у Жидичині День села святкували. ВІДЕО

Ярмарок, розваги та козацький куліш – як у Жидичині День села святкували. ВІДЕО
День села – це важлива і хвилююча подія для кожного місцевого мешканця. Це не просто свято, це те, що свідчить про неабияку єдність та самоорганізованість.

Такий важливий день відзначило село Жидичин у Ківерцівському районі. Про це йдеться у матеріалі T1.ua - Твій портал.

«22 травня – це день села Жидичин. Ми святкуємо у цей день, тому що у нас храм Миколи Чудотворця. У цей день ми святкуємо, збираємо всі родини з Жидичина та сусідніх сіл», – говорить спеціалістка гуманітарного відділу Жидичинської сільської ради Клавдія Пшибельська.

Як правило, на день народження села збираються не лище місцеві. Приїжджають і ті, хто тут народився і виріс. Теплого сонячного дня у Жидичині відзначили День села святковим концертом, конкурсами, ярмарком сувенірів та дискотекою.

Детальніше дивіться у сюжеті.


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Теги: Жидичин, День села
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