На Рівненщині на хабарі у 400 тисяч гривень затримали начальника ДАБІ. ФОТО

Співробітники прокуратури Західного регіону України затримали при отриманні хабара у 400 тисяч гривень начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області.Про це повідомляють на сторінці Військової прокуратури Західного регіону.У повідомленні, зокрема, йдеться, що «За процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України, слідчими Слідчого управління ГУ Нацполіції в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління захисту економіки у Рівненській області задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди від представника приватного підприємства начальником Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області за посередництва іншої особи.Хабар у розмірі 400 тис грн призначався за не створення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності у сфері будівництва та не проведення перевірок на об’єкті будівництва. Указані кошти перераховані на розрахунковий рахунок «підконтрольного» зловмисникам іншого приватного підприємства.Варто зазначити, що 25 травня 2019 року за вчинення опору та погрози насильством щодо працівників правоохоронних органів, посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. При цьому йому також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. На даний час проводяться першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем проживання фігурантів справи», – йдеться в повідомленні.Зауважимо, що посаду начальника ДАБІ Рівненської області обіймає