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На Рівненщині на хабарі у 400 тисяч гривень затримали начальника ДАБІ. ФОТО

На Рівненщині на хабарі у 400 тисяч гривень затримали начальника ДАБІ. ФОТО
Співробітники прокуратури Західного регіону України затримали при отриманні хабара у 400 тисяч гривень начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області.

Про це повідомляють на сторінці Військової прокуратури Західного регіону.

У повідомленні, зокрема, йдеться, що «За процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України, слідчими Слідчого управління ГУ Нацполіції в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління захисту економіки у Рівненській області задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди від представника приватного підприємства начальником Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області за посередництва іншої особи.

Хабар у розмірі 400 тис грн призначався за не створення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності у сфері будівництва та не проведення перевірок на об’єкті будівництва. Указані кошти перераховані на розрахунковий рахунок «підконтрольного» зловмисникам іншого приватного підприємства.

На Рівненщині на хабарі у 400 тисяч гривень затримали начальника ДАБІ. ФОТО

Варто зазначити, що 25 травня 2019 року за вчинення опору та погрози насильством щодо працівників правоохоронних органів, посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. При цьому йому також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. На даний час проводяться першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем проживання фігурантів справи», – йдеться в повідомленні.

На Рівненщині на хабарі у 400 тисяч гривень затримали начальника ДАБІ. ФОТО

Зауважимо, що посаду начальника ДАБІ Рівненської області обіймає Ігор Мічуда.

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Теги: прокуратура, хабар, Рівненщина, ДАБІ
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