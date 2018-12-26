Пропалив діру в асфальті: на трасі в Польщі згорів автобус «Київ-Прага». ФОТО. ВІДЕО





За інформацією співробітника митниці Краківської дорожньої комісії, усіх пасажирів було евакуйовано, жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає, – пише



Причиною загоряння стали неполадки в двигуні, який і загорівся.



“Автобус згорів повністю і пропалив діру в асфальті”, – повідомив представник дорожньої комісії.



Евакуйовані громадяни України були доставлені на стоянку МОП (кімната обслуговування пасажирів – ред.), де їм було надано запасний транспорт.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 26-го травня в Малопольському воєводстві, неподалік від міста Альверня повністю згорів автобус з українською реєстрацією Київ-Прага, 70 громадян України евакуювали.За інформацією співробітника митниці Краківської дорожньої комісії, усіх пасажирів було евакуйовано, жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає, – пише Українська правда з посиланням на польський телеканал TVN24.pl.Причиною загоряння стали неполадки в двигуні, який і загорівся.“Автобус згорів повністю і пропалив діру в асфальті”, – повідомив представник дорожньої комісії.Евакуйовані громадяни України були доставлені на стоянку МОП (кімната обслуговування пасажирів – ред.), де їм було надано запасний транспорт.

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