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Пропалив діру в асфальті: на трасі в Польщі згорів автобус «Київ-Прага». ФОТО. ВІДЕО

Пропалив діру в асфальті: на трасі в Польщі згорів автобус «Київ-Прага». ФОТО. ВІДЕО
Вночі 26-го травня в Малопольському воєводстві, неподалік від міста Альверня повністю згорів автобус з українською реєстрацією Київ-Прага, 70 громадян України евакуювали.

За інформацією співробітника митниці Краківської дорожньої комісії, усіх пасажирів було евакуйовано, жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає, – пише Українська правда з посиланням на польський телеканал TVN24.pl.

Причиною загоряння стали неполадки в двигуні, який і загорівся.

“Автобус згорів повністю і пропалив діру в асфальті”, – повідомив представник дорожньої комісії.

Евакуйовані громадяни України були доставлені на стоянку МОП (кімната обслуговування пасажирів – ред.), де їм було надано запасний транспорт.



Пропалив діру в асфальті: на трасі в Польщі згорів автобус «Київ-Прага». ФОТО. ВІДЕО

Пропалив діру в асфальті: на трасі в Польщі згорів автобус «Київ-Прага». ФОТО. ВІДЕО

Пропалив діру в асфальті: на трасі в Польщі згорів автобус «Київ-Прага». ФОТО. ВІДЕО

Пропалив діру в асфальті: на трасі в Польщі згорів автобус «Київ-Прага». ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Польща, автобус, пожежа
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