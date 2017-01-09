Військовим на схід волиняни подарували телевізор. ВІДЕО
Сьогодні, 01:33
Депутат Рожищенської районної ради Володимир Паламар, який зараз перебуває у зоні проведення ООС, зняв відеоподяку за подарунок від рожищан.
Місцеві підприємці Юрій Бенещук та Любомир Шкробот подарували для потреб військовослужбовців телевізор та все необхідне до нього, - інформує Район.Рожище.
«У нас тут було глухо, як в танку. А тепер, дякуючи Любомиру Шкроботу і Юрі Бенещуку, у нас є телебачення. Юрій подарував телевізора, а Любомир – все начиння, щоб могли дивитись супутникове телебачення», – розповідає Володимир Паламар.
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Місцеві підприємці Юрій Бенещук та Любомир Шкробот подарували для потреб військовослужбовців телевізор та все необхідне до нього, - інформує Район.Рожище.
«У нас тут було глухо, як в танку. А тепер, дякуючи Любомиру Шкроботу і Юрі Бенещуку, у нас є телебачення. Юрій подарував телевізора, а Любомир – все начиння, щоб могли дивитись супутникове телебачення», – розповідає Володимир Паламар.
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