Військовим на схід волиняни подарували телевізор. ВІДЕО

Володимир Паламар, який зараз перебуває у зоні проведення ООС, зняв відеоподяку за подарунок від рожищан.



Місцеві підприємці Юрій Бенещук та Любомир Шкробот подарували для потреб військовослужбовців телевізор та все необхідне до нього, - інформує



«У нас тут було глухо, як в танку. А тепер, дякуючи Любомиру Шкроботу і Юрі Бенещуку, у нас є телебачення. Юрій подарував телевізора, а Любомир – все начиння, щоб могли дивитись супутникове телебачення», – розповідає Володимир Паламар.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Рожищенської районної ради, який зараз перебуває у зоні проведення ООС, зняв відеоподяку за подарунок від рожищан.Місцеві підприємцітаподарували для потреб військовослужбовців телевізор та все необхідне до нього, - інформує Район.Рожище «У нас тут було глухо, як в танку. А тепер, дякуючи Любомиру Шкроботу і Юрі Бенещуку, у нас є телебачення. Юрій подарував телевізора, а Любомир – все начиння, щоб могли дивитись супутникове телебачення», – розповідає Володимир Паламар.

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