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Військовим на схід волиняни подарували телевізор. ВІДЕО

Військовим на схід волиняни подарували телевізор. ВІДЕО
Депутат Рожищенської районної ради Володимир Паламар, який зараз перебуває у зоні проведення ООС, зняв відеоподяку за подарунок від рожищан.

Місцеві підприємці Юрій Бенещук та Любомир Шкробот подарували для потреб військовослужбовців телевізор та все необхідне до нього, - інформує Район.Рожище.

«У нас тут було глухо, як в танку. А тепер, дякуючи Любомиру Шкроботу і Юрі Бенещуку, у нас є телебачення. Юрій подарував телевізора, а Любомир – все начиння, щоб могли дивитись супутникове телебачення», – розповідає Володимир Паламар.

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Теги: телевізор, військові, подарунок, схід, Володимир Паламар, Юрій Бенещук, Любомир Шкробот
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Сьогодні, 01:33
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