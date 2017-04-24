Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО





У місті гості зустрілися з першим заступником міського голови Михайлом Гетьманом, а також відвідали стадіон «Локомотив» та мототрасу, - пише



Мандрівка завершиться мотокросом у місті Щучин у Польщі, звідки й байкери вирушали.



Співкоординатори проекту з реконструкції стадіону «Локомотив» у Ковелі зазначають, що бюрократичні процедури не дозволили розпочати ремонтні роботи у квітні, однак відкриття Центру культур відбудеться вчасно.



«Гроші вже на рахунках на реконструкцію «Локомотиву». Але, на жаль, бюрократичні процедури не дозволили розпочати реконструкцію в минулому місяці. Однак, наступного тижня Київ обіцяє дати дозвіл на будівельні роботи. Така от справа. Якщо хочеш зробити ремонт стадіону: знайшов гроші, провів всі тендери і тому подібне... За дозволом треба тепер в Київ їздити. Одним словом, все особливо для інвесторів...», – сказав у коментарі «Район.Ковель» співкоординатор і співзасновник проекту Василь Байцим.



Відкриття оновленого стадіону відбудеться першого вересня 2020 року.



«Однак проект буде реалізований згідно плану – це гарантує генеральний підрядник, ми йому довіряємо і запрошуємо вас на офіційне відкриття об’єкту першого вересня 2020 року, як і планували», – додає Василь Байцим.



Нагадаємо, у 2018 році Ковель розпочав реалізацію спільного міжнародного проекту «Транснаціональні центри діалогу культур» у рамках програми транскордонного співробітництва Європейського сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». Партнерами Ковеля є два міста з однойменною назвою Щучин. Одне з них знаходиться в Польщі, інше у Білорусі. Проект передбачає будівництво на основі існуючих спортивних об’єктів спеціальних культурних центрів. У нашому місті він з’явиться на базі стадіону «Локомотив». Тут зможуть розвивати свої творчі здібності та фізичні можливості ковельчани різних вікових категорій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Марафон відбувається у рамках транскордонного центру діалогу культур Польща – Білорусь – Україна. 24 травня байкери виїхали з польського міста Щучин до білоруського міста з однойменною назвою, а вже після обіду, 25 травня, прибули до Ковеля.У місті гості зустрілися з першим заступником міського голови, а також відвідали стадіон «Локомотив» та мототрасу, - пише Район.Ковель Мандрівка завершиться мотокросом у місті Щучин у Польщі, звідки й байкери вирушали.Співкоординатори проекту з реконструкції стадіону «Локомотив» у Ковелі зазначають, що бюрократичні процедури не дозволили розпочати ремонтні роботи у квітні, однак відкриття Центру культур відбудеться вчасно.«Гроші вже на рахунках на реконструкцію «Локомотиву». Але, на жаль, бюрократичні процедури не дозволили розпочати реконструкцію в минулому місяці. Однак, наступного тижня Київ обіцяє дати дозвіл на будівельні роботи. Така от справа. Якщо хочеш зробити ремонт стадіону: знайшов гроші, провів всі тендери і тому подібне... За дозволом треба тепер в Київ їздити. Одним словом, все особливо для інвесторів...», – сказав у коментарі «Район.Ковель» співкоординатор і співзасновник проектуВідкриття оновленого стадіону відбудеться першого вересня 2020 року.«Однак проект буде реалізований згідно плану – це гарантує генеральний підрядник, ми йому довіряємо і запрошуємо вас на офіційне відкриття об’єкту першого вересня 2020 року, як і планували», – додає Василь Байцим.Нагадаємо, у 2018 році Ковель розпочав реалізацію спільного міжнародного проекту «Транснаціональні центри діалогу культур» у рамках програми транскордонного співробітництва Європейського сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». Партнерами Ковеля є два міста з однойменною назвою Щучин. Одне з них знаходиться в Польщі, інше у Білорусі. Проект передбачає будівництво на основі існуючих спортивних об’єктів спеціальних культурних центрів. У нашому місті він з’явиться на базі стадіону «Локомотив». Тут зможуть розвивати свої творчі здібності та фізичні можливості ковельчани різних вікових категорій.

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