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Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО

Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО
Марафон відбувається у рамках транскордонного центру діалогу культур Польща – Білорусь – Україна. 24 травня байкери виїхали з польського міста Щучин до білоруського міста з однойменною назвою, а вже після обіду, 25 травня, прибули до Ковеля.

У місті гості зустрілися з першим заступником міського голови Михайлом Гетьманом, а також відвідали стадіон «Локомотив» та мототрасу, - пише Район.Ковель.

Мандрівка завершиться мотокросом у місті Щучин у Польщі, звідки й байкери вирушали.

Співкоординатори проекту з реконструкції стадіону «Локомотив» у Ковелі зазначають, що бюрократичні процедури не дозволили розпочати ремонтні роботи у квітні, однак відкриття Центру культур відбудеться вчасно.

«Гроші вже на рахунках на реконструкцію «Локомотиву». Але, на жаль, бюрократичні процедури не дозволили розпочати реконструкцію в минулому місяці. Однак, наступного тижня Київ обіцяє дати дозвіл на будівельні роботи. Така от справа. Якщо хочеш зробити ремонт стадіону: знайшов гроші, провів всі тендери і тому подібне... За дозволом треба тепер в Київ їздити. Одним словом, все особливо для інвесторів...», – сказав у коментарі «Район.Ковель» співкоординатор і співзасновник проекту Василь Байцим.

Відкриття оновленого стадіону відбудеться першого вересня 2020 року.

«Однак проект буде реалізований згідно плану – це гарантує генеральний підрядник, ми йому довіряємо і запрошуємо вас на офіційне відкриття об’єкту першого вересня 2020 року, як і планували», – додає Василь Байцим.

Нагадаємо, у 2018 році Ковель розпочав реалізацію спільного міжнародного проекту «Транснаціональні центри діалогу культур» у рамках програми транскордонного співробітництва Європейського сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». Партнерами Ковеля є два міста з однойменною назвою Щучин. Одне з них знаходиться в Польщі, інше у Білорусі. Проект передбачає будівництво на основі існуючих спортивних об’єктів спеціальних культурних центрів. У нашому місті він з’явиться на базі стадіону «Локомотив». Тут зможуть розвивати свої творчі здібності та фізичні можливості ковельчани різних вікових категорій.

Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО
Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО
Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО
Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО
Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО
Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО
Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО
Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО
Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО
Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО
Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО

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Теги: Ковель, байкери, Локомотив
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