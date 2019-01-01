вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Неймовірний виступ юного волинянина на «Голос країни. Діти» вразив усіх суддів. ВІДЕО

Неймовірний виступ юного волинянина на «Голос країни. Діти» вразив усіх суддів. ВІДЕО
Юний співак зі Старої Вижівки Ярослав Карпук пройшов у шоу «Голос країни. Діти». Своїм талантом хлопець завоював прихильність одразу усіх суддів шоу та розвернув усі крісла буквально на перших секундах виконання пісні.

У прямому ефірі популярного шоу волинянин виконав пісню "Can't Help Falling In Love" Елвіса Преслі.

Хлопець розповів, що хоче прославити рідну Стару Вижівку на всю Україну. Вдома його підтримують батьки, а односельчани гордяться та називають "старовижівським соловейком".

У юного співака навіть є свій балет - одразу 8 дівчат підтанцьовують Ярославу Карпуку під час його виступів.

На шоу прийшов з чіткою метою - перемогти. І одразу з перших секунд виконання пісні розвернув усі крісла суддів.

Члени жюрі навіть подумали, що це виступає запрошена зірка.

Зірковий тренер Дзідзьо запевнив 13-річного артиста, що у нього є всі шанси перемогти у шоу «Голос країни. Діти».

Співачка Джамала сказала, що "такий діамант може співати Велику Музику" і у хлопця є потенціал.

І зрештою хлопець зробив свій вибір.

"Я поважаю творчість кожного з вас, але я йду до Дзідзьо", - сказав Ярослав Карпук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Голос країни, діти, Ярослав Карпук, Стара Вижівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
27 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Неймовірний виступ юного волинянина на «Голос країни. Діти» вразив усіх суддів. ВІДЕО
26 травень, 23:19
На Рівненщині на хабарі у 400 тисяч гривень затримали начальника ДАБІ. ФОТО
26 травень, 22:45
Пропалив діру в асфальті: на трасі в Польщі згорів автобус «Київ-Прага». ФОТО. ВІДЕО
26 травень, 22:10
Ярмарок, розваги та козацький куліш – як у Жидичині День села святкували. ВІДЕО
26 травень, 21:49
Схожі новини
Юний волинянин візьме участь у новому сезоні шоу «Голос країни. Діти» Юний волинянин візьме участь у новому сезоні шоу «Голос країни. Діти»
10 травень, 07:35
Секрет щасливого майбутнього, або 10 речей, яких потрібно вчитися в дитинстві Секрет щасливого майбутнього, або 10 речей, яких потрібно вчитися в дитинстві
25 травень, 19:38
Пропонував 500 євро за секс: поліція затримала чоловіка, який знімав дитяче порно. ФОТО Пропонував 500 євро за секс: поліція затримала чоловіка, який знімав дитяче порно. ФОТО
23 травень, 07:12
Спалах сальмонельозу у дитсадку на Волині: винним грозять звільнення та догани Спалах сальмонельозу у дитсадку на Волині: винним грозять звільнення та догани
17 травень, 12:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
27 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Неймовірний виступ юного волинянина на «Голос країни. Діти» вразив усіх суддів. ВІДЕО
26 травень, 23:19
 0
На Рівненщині на хабарі у 400 тисяч гривень затримали начальника ДАБІ. ФОТО
26 травень, 22:45
 0
Пропалив діру в асфальті: на трасі в Польщі згорів автобус «Київ-Прага». ФОТО. ВІДЕО
26 травень, 22:10
 0
Ярмарок, розваги та козацький куліш – як у Жидичині День села святкували. ВІДЕО
26 травень, 21:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿