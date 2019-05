Неймовірний виступ юного волинянина на «Голос країни. Діти» вразив усіх суддів. ВІДЕО

Юний співак зі Старої Вижівкипройшов у шоу «Голос країни. Діти». Своїм талантом хлопець завоював прихильність одразу усіх суддів шоу та розвернув усі крісла буквально на перших секундах виконання пісні.У прямому ефірі популярного шоу волинянин виконав пісню "Can't Help Falling In Love" Елвіса Преслі.Хлопець розповів, що хоче прославити рідну Стару Вижівку на всю Україну. Вдома його підтримують батьки, а односельчани гордяться та називають "старовижівським соловейком".У юного співака навіть є свій балет - одразу 8 дівчат підтанцьовують Ярославу Карпуку під час його виступів.На шоу прийшов з чіткою метою - перемогти. І одразу з перших секунд виконання пісні розвернув усі крісла суддів.Члени жюрі навіть подумали, що це виступає запрошена зірка.Зірковий тренерзапевнив 13-річного артиста, що у нього є всі шанси перемогти у шоу «Голос країни. Діти».Співачкасказала, що "такий діамант може співати Велику Музику" і у хлопця є потенціал.І зрештою хлопець зробив свій вибір."Я поважаю творчість кожного з вас, але я йду до Дзідзьо", - сказав Ярослав Карпук.