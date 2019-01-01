Неймовірний виступ юного волинянина на «Голос країни. Діти» вразив усіх суддів. ВІДЕО
26 травень, 23:19
Юний співак зі Старої Вижівки Ярослав Карпук пройшов у шоу «Голос країни. Діти». Своїм талантом хлопець завоював прихильність одразу усіх суддів шоу та розвернув усі крісла буквально на перших секундах виконання пісні.
У прямому ефірі популярного шоу волинянин виконав пісню "Can't Help Falling In Love" Елвіса Преслі.
Хлопець розповів, що хоче прославити рідну Стару Вижівку на всю Україну. Вдома його підтримують батьки, а односельчани гордяться та називають "старовижівським соловейком".
У юного співака навіть є свій балет - одразу 8 дівчат підтанцьовують Ярославу Карпуку під час його виступів.
На шоу прийшов з чіткою метою - перемогти. І одразу з перших секунд виконання пісні розвернув усі крісла суддів.
Члени жюрі навіть подумали, що це виступає запрошена зірка.
Зірковий тренер Дзідзьо запевнив 13-річного артиста, що у нього є всі шанси перемогти у шоу «Голос країни. Діти».
Співачка Джамала сказала, що "такий діамант може співати Велику Музику" і у хлопця є потенціал.
І зрештою хлопець зробив свій вибір.
"Я поважаю творчість кожного з вас, але я йду до Дзідзьо", - сказав Ярослав Карпук.
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У прямому ефірі популярного шоу волинянин виконав пісню "Can't Help Falling In Love" Елвіса Преслі.
Хлопець розповів, що хоче прославити рідну Стару Вижівку на всю Україну. Вдома його підтримують батьки, а односельчани гордяться та називають "старовижівським соловейком".
У юного співака навіть є свій балет - одразу 8 дівчат підтанцьовують Ярославу Карпуку під час його виступів.
На шоу прийшов з чіткою метою - перемогти. І одразу з перших секунд виконання пісні розвернув усі крісла суддів.
Члени жюрі навіть подумали, що це виступає запрошена зірка.
Зірковий тренер Дзідзьо запевнив 13-річного артиста, що у нього є всі шанси перемогти у шоу «Голос країни. Діти».
Співачка Джамала сказала, що "такий діамант може співати Велику Музику" і у хлопця є потенціал.
І зрештою хлопець зробив свій вибір.
"Я поважаю творчість кожного з вас, але я йду до Дзідзьо", - сказав Ярослав Карпук.
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