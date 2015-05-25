Сотні волинян прийшли на велодень у Володимирі. ФОТО
Сьогодні, 04:37
26-го травня на вулицях Володимира-Волинського провели велопробіг.
Організували захід міське управління освіти, молоді та спорту виконавчого та спільнота «VeloVolodymyr», - пише БУГ.
Участь у заході взяли більше 200 велосипедистів. Усі вони однією злагодженою колоною подолали 10 кілометрів вулицями міста.
Подібна акція, як розповідають організатори, проводиться з метою пропагування здорового способу життя, популяризації екологічного транспорту та вивчення правил дорожнього руху.
До слова на велодень у Луцьку зібралось більше 3 тисяч містян.
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Організували захід міське управління освіти, молоді та спорту виконавчого та спільнота «VeloVolodymyr», - пише БУГ.
Участь у заході взяли більше 200 велосипедистів. Усі вони однією злагодженою колоною подолали 10 кілометрів вулицями міста.
Подібна акція, як розповідають організатори, проводиться з метою пропагування здорового способу життя, популяризації екологічного транспорту та вивчення правил дорожнього руху.
До слова на велодень у Луцьку зібралось більше 3 тисяч містян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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