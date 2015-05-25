вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сотні волинян прийшли на велодень у Володимирі. ФОТО

Сотні волинян прийшли на велодень у Володимирі. ФОТО
26-го травня на вулицях Володимира-Волинського провели велопробіг.

Організували захід міське управління освіти, молоді та спорту виконавчого та спільнота «VeloVolodymyr», - пише БУГ.

Участь у заході взяли більше 200 велосипедистів. Усі вони однією злагодженою колоною подолали 10 кілометрів вулицями міста.

Подібна акція, як розповідають організатори, проводиться з метою пропагування здорового способу життя, популяризації екологічного транспорту та вивчення правил дорожнього руху.

До слова на велодень у Луцьку зібралось більше 3 тисяч містян.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: велодень, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сотні волинян прийшли на велодень у Володимирі. ФОТО
Сьогодні, 04:37
У Харкові невідомий «замінував» багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб
Сьогодні, 02:09
Військовим на схід волиняни подарували телевізор. ВІДЕО
Сьогодні, 01:33
Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО
Сьогодні, 00:41
27 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Володимирі-Волинському вперше відбудеться всеукраїнський Велодень У Володимирі-Волинському вперше відбудеться всеукраїнський Велодень
25 травень, 2015, 18:20
У школі на Волині відремонтують харчоблок У школі на Волині відремонтують харчоблок
26 травень, 20:52
У місті на Волині дорожники, доки латали одну ділянку дороги – потрощили іншу. ФОТО У місті на Волині дорожники, доки латали одну ділянку дороги – потрощили іншу. ФОТО
26 травень, 17:36
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
26 травень, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сотні волинян прийшли на велодень у Володимирі. ФОТО
Сьогодні, 04:37
 0
У Харкові невідомий «замінував» багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб
Сьогодні, 02:09
 0
Військовим на схід волиняни подарували телевізор. ВІДЕО
Сьогодні, 01:33
 0
Байкери з Польщі та Білорусі відвідали Ковель. ФОТО
Сьогодні, 00:41
 0
27 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿