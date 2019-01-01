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У Володимирі-Волинському комунальники зливають нечистоти просто на землю. ВІДЕО

У Володимирі-Волинському комунальники зливають нечистоти просто на землю. ВІДЕО
26-го травня громадський активіст з Володимира-Волинського Тарас Сватко виклав відео, на якому зафіксував як машини-цистерни зливають нечистоти просто в міську землю.

Про це пише БУГ.

Це друга серія проекту «По той бік закону». Як розповів активіст, він випадково одного разу побачив, як цистерна зливала відходи. Також люди йому розповідали про те, що подібне відбувається і в інших місцях у Володимирі.

Машини-цистерни, які зафіксовані на відео належать КП «Полігон» та УВКГ (Водоканал).

Зафіксувавши кілька подібних порушень, активіст завітав до комунального підприємства «Полігон», де керівник Олександр Козичко відмовився давати йому пояснення, виштовхавши на вулицю, це видно у відео.



“Зливали відходи не тільки на території КП , там зображено і інші місця. Також є інформація про скиди в районі вулиць Зимнівської і Привокзальної. Але поки що мені не вдалося там нікого спіймати на гарячому. По факту вчинених неправомірних дій директором КП “Полігон” Козичком мною було викликано поліцію. Чи склали полісмени адміністративні матеріали на директора, поки що невідомо, так як він відразу покинув місце пригоди”, – розповів «БУГу» Тарас Сватко.

У Володимирі-Волинському комунальники зливають нечистоти просто на землю. ВІДЕО

У Володимирі-Волинському комунальники зливають нечистоти просто на землю. ВІДЕО

У Володимирі-Волинському комунальники зливають нечистоти просто на землю. ВІДЕО

Тарас Сватко розповів, що, за інсайдерською інформацією, поліція готує матеріали про те, що ніби під час цього конфлікту активіст побив Козичка і ще одного працівника КП.

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Теги: Володимир-Волинський, нечистоти
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Коментарі 1
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І за це нікого не покарають? То ж є докази!!!
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