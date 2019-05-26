У Харкові невідомий «замінував» багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб
Сьогодні, 02:09
У Харкові невідомий “замінував” багатоповерхівку. Однак правоохоронці, які прибули на місце події, вибухонебезпечних пристроїв не знайшли.
Про це пишуть Факти.
Вони оглянули 600 кв. м приміщень, 800 кв.м прилеглої території. Також були евакуйовані 180 мешканців будинку.
Інформація про подію зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Про це пишуть Факти.
Вони оглянули 600 кв. м приміщень, 800 кв.м прилеглої території. Також були евакуйовані 180 мешканців будинку.
Інформація про подію зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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