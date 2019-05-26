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У Харкові невідомий «замінував» багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб

У Харкові невідомий «замінував» багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб
У Харкові невідомий “замінував” багатоповерхівку. Однак правоохоронці, які прибули на місце події, вибухонебезпечних пристроїв не знайшли.

Про це пишуть Факти.

Вони оглянули 600 кв. м приміщень, 800 кв.м прилеглої території. Також були евакуйовані 180 мешканців будинку.

Інформація про подію зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У Харкові невідомий «замінував» багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб
У Харкові невідомий «замінував» багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб

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Теги: Харків, багатоповерхівка, евакуація, замінування, поліція
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