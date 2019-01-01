вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
У неділю, 26 травня, об 11-й годині на Театральному майдані в Луцьку стартував історичний фестиваль «Волинська княжна».

Маленькі феї та граційні княжні – вони ж головні суперниці конкурсу – у супроводі відважних лицарів пройшлися луцькою «стометрівкою» та під звуки чарівної скрипки зайшли на територію замку Любарта, інформує власкор інтернет-видання «Волинь24».

Організатори фесту прагнули не просто відтворити атмосферу середньовічної доби, а першочергово презентувати культуру нашого регіону, створити таку артплощину, де б могли спілкуватися обласний центр та об‘єднані територіальні громади.

Учасники презентували народні ремесла, які культивують у їхній громаді. Приміром, у Копачівській ОТГ Рожищенського району живуть та працюють професіонали зі створення цукеркових букетів та виробів із соломи. Оксана Матвійчук та Надія Дика цим займаються близько десяти років.

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

Поряд – Турійська ОТГ. Її голова Олексій Безсмертний підтримав бажання двох сестер – Злати (9 років) та Аміни (5 років) Болкуневичів – взяти участь у конкурсі «Феї Луцького замку». Малі красуні таки отримали відзнаки, щоправда, у різних номінаціях.

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

Вишнівська ОТГ Любомльського району відрядила здобувати корону Божену Федончук – Фею гармонії, яка пізніше отримала свою нагороду. А от Ірина Зінчук змагалася за звання «Волинської княжни».

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

Свою індивідуальність учасниці доказували у чотири етапи: дефіле в історичних костюмах, танцювальна постановка, представлення образу, творчий конкурс. Усі вони на відмінно впоралися із завданням, і на завершення змагання елегантні тіари виблискували серед зачісок фей та княжних.

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

Зрештою, перемогу здобула Світлана Халижук.

Світлана Халижук (на фото зліва)
Світлана Халижук (на фото зліва)

Поки конкурсантки мірялися красою, на гостей свята чекали різні забавлянки: майстер-класи із ліплення на гончарному крузі та розмальовування медових пряників, соломоплетіння, бодіарт, бісероплетіння і лицарські бої.

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

Найпопулярнішою була стрільба з лука – підлітки задля можливості відчути себе Робін Гудом терпляче стояли у черзі.

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

Під кронами старих дерев заховалися гончарі із готовими виробами. Кожен міг за помірну ціну придбати глиняного дзвоника чи співучого свищика для малечі, а вимогливі господині купували екологічно чистий посуд задля здоров‘я своїх родин.

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

Також організатори подбали і про наймолодших учасників – на фесті діяла локація для розваг діток.

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

Учні Луцької художньої школи розмістилися у різних куточках замку – вони творили малюнки з натури.

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

Завітала в замок Любарта і весільна пара. Молодята фотографувалися на фоні древніх стін.

«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО


На жаль, гостей на фестивалі було небагато – надто часто в місті відбуваються різні імпрези, тож лучани здебільшого проігнорували захід.
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
Світлана Халижук (на фото зліва)
Світлана Халижук (на фото зліва)
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинська княжна, корона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сховався під деревом: на Харківщині чоловіка вбило блискавкою
Сьогодні, 06:15
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
Сьогодні, 05:25
Сотні волинян прийшли на велодень у Володимирі. ФОТО
Сьогодні, 04:37
У Харкові невідомий «замінував» багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб
Сьогодні, 02:09
Військовим на схід волиняни подарували телевізор. ВІДЕО
Сьогодні, 01:33
Схожі новини
У Луцьку на фестивалі «Волинська княжна» чоловікові стало зле У Луцьку на фестивалі «Волинська княжна» чоловікові стало зле
26 травень, 18:36
У Луцьку триває фестиваль-конкурс «Волинська княжна». ФОТО У Луцьку триває фестиваль-конкурс «Волинська княжна». ФОТО
26 травень, 17:59
Середньовічні танці, стрільба з лука та ярмарок: лучан запрошують на фестиваль «Волинська княжна» Середньовічні танці, стрільба з лука та ярмарок: лучан запрошують на фестиваль «Волинська княжна»
20 травень, 23:25
У Луцькому замку відбудеться фестиваль «Волинська княжна» У Луцькому замку відбудеться фестиваль «Волинська княжна»
19 квітень, 09:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сховався під деревом: на Харківщині чоловіка вбило блискавкою
Сьогодні, 06:15
 0
«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО
Сьогодні, 05:25
 0
Сотні волинян прийшли на велодень у Володимирі. ФОТО
Сьогодні, 04:37
 0
У Харкові невідомий «замінував» багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб
Сьогодні, 02:09
 0
Військовим на схід волиняни подарували телевізор. ВІДЕО
Сьогодні, 01:33
 0
Медіа
відео
1/8
﻿