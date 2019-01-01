«Волинська княжна»: кому дістався титул та корона. ФОТО





Маленькі феї та граційні княжні – вони ж головні суперниці конкурсу – у супроводі відважних лицарів пройшлися луцькою «стометрівкою» та під звуки чарівної скрипки зайшли на територію замку Любарта, інформує власкор інтернет-видання



Організатори фесту прагнули не просто відтворити атмосферу середньовічної доби, а першочергово презентувати культуру нашого регіону, створити таку артплощину, де б могли спілкуватися обласний центр та об‘єднані територіальні громади.



Учасники презентували народні ремесла, які культивують у їхній громаді. Приміром, у Копачівській ОТГ Рожищенського району живуть та працюють професіонали зі створення цукеркових букетів та виробів із соломи. Оксана Матвійчук та Надія Дика цим займаються близько десяти років.







Поряд – Турійська ОТГ. Її голова Олексій Безсмертний підтримав бажання двох сестер – Злати (9 років) та Аміни (5 років) Болкуневичів – взяти участь у конкурсі «Феї Луцького замку». Малі красуні таки отримали відзнаки, щоправда, у різних номінаціях.





Вишнівська ОТГ Любомльського району відрядила здобувати корону Божену Федончук – Фею гармонії, яка пізніше отримала свою нагороду. А от Ірина Зінчук змагалася за звання «Волинської княжни».





Свою індивідуальність учасниці доказували у чотири етапи: дефіле в історичних костюмах, танцювальна постановка, представлення образу, творчий конкурс. Усі вони на відмінно впоралися із завданням, і на завершення змагання елегантні тіари виблискували серед зачісок фей та княжних.





Зрештою, перемогу здобула Світлана Халижук.



Світлана Халижук (на фото зліва)

Поки конкурсантки мірялися красою, на гостей свята чекали різні забавлянки: майстер-класи із ліплення на гончарному крузі та розмальовування медових пряників, соломоплетіння, бодіарт, бісероплетіння і лицарські бої.





Найпопулярнішою була стрільба з лука – підлітки задля можливості відчути себе Робін Гудом терпляче стояли у черзі.





Під кронами старих дерев заховалися гончарі із готовими виробами. Кожен міг за помірну ціну придбати глиняного дзвоника чи співучого свищика для малечі, а вимогливі господині купували екологічно чистий посуд задля здоров‘я своїх родин.







Також організатори подбали і про наймолодших учасників – на фесті діяла локація для розваг діток.









Учні Луцької художньої школи розмістилися у різних куточках замку – вони творили малюнки з натури.





Завітала в замок Любарта і весільна пара. Молодята фотографувалися на фоні древніх стін.







На жаль, гостей на фестивалі було небагато – надто часто в місті відбуваються різні імпрези, тож лучани здебільшого проігнорували захід.

Світлана Халижук (на фото зліва)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 26 травня, об 11-й годині на Театральному майдані в Луцьку стартував історичний фестиваль «Волинська княжна».Маленькі феї та граційні княжні – вони ж головні суперниці конкурсу – у супроводі відважних лицарів пройшлися луцькою «стометрівкою» та під звуки чарівної скрипки зайшли на територію замку Любарта, інформує власкор інтернет-видання «Волинь24» Організатори фесту прагнули не просто відтворити атмосферу середньовічної доби, а першочергово презентувати культуру нашого регіону, створити таку артплощину, де б могли спілкуватися обласний центр та об‘єднані територіальні громади.Учасники презентували народні ремесла, які культивують у їхній громаді. Приміром, у Копачівській ОТГ Рожищенського району живуть та працюють професіонали зі створення цукеркових букетів та виробів із соломи.тацим займаються близько десяти років.Поряд – Турійська ОТГ. Її головапідтримав бажання двох сестер –(9 років) та(5 років)– взяти участь у конкурсі «Феї Луцького замку». Малі красуні таки отримали відзнаки, щоправда, у різних номінаціях.Вишнівська ОТГ Любомльського району відрядила здобувати корону– Фею гармонії, яка пізніше отримала свою нагороду. А отзмагалася за звання «Волинської княжни».Свою індивідуальність учасниці доказували у чотири етапи: дефіле в історичних костюмах, танцювальна постановка, представлення образу, творчий конкурс. Усі вони на відмінно впоралися із завданням, і на завершення змагання елегантні тіари виблискували серед зачісок фей та княжних.Зрештою, перемогу здобулаПоки конкурсантки мірялися красою, на гостей свята чекали різні забавлянки: майстер-класи із ліплення на гончарному крузі та розмальовування медових пряників, соломоплетіння, бодіарт, бісероплетіння і лицарські бої.Найпопулярнішою була стрільба з лука – підлітки задля можливості відчути себе Робін Гудом терпляче стояли у черзі.Під кронами старих дерев заховалися гончарі із готовими виробами. Кожен міг за помірну ціну придбати глиняного дзвоника чи співучого свищика для малечі, а вимогливі господині купували екологічно чистий посуд задля здоров‘я своїх родин.Також організатори подбали і про наймолодших учасників – на фесті діяла локація для розваг діток.Учні Луцької художньої школи розмістилися у різних куточках замку – вони творили малюнки з натури.Завітала в замок Любарта і весільна пара. Молодята фотографувалися на фоні древніх стін.На жаль, гостей на фестивалі було небагато – надто часто в місті відбуваються різні імпрези, тож лучани здебільшого проігнорували захід.

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