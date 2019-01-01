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Ремонтні роботи у лікарні, що під Луцьком, планують завершити восени

Ремонтні роботи у лікарні, що під Луцьком, планують завершити восени
Луцька районна лікарня витратить понад 900 тисяч гривень на завершення ремонту.

Про це йдеться у відповідному тендері на сайті ProZorro, передають Волинські Новини.

На завершальні будівельні роботи (поточний ремонт частини фасаду та елементів благоустрою) Луцької центральної районної лікарні, що у селі Липини Луцького району, витратять 931 тисячу гривень.

Замовником робіт виступає КП «Луцька центральна районна лікарня Луцької районної ради». Тендерні пропозиції приймають до 7 червня, розпочнуть аукціон 10 червня. Строк виконання робіт – до 10 жовтня.

Відповідно до специфікації послуг, передбачені відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, теплоізоляція стін пінопластом, шпаклювання стін, фарбування стін фасаду водоемульсійними сумішами, розбирання та встановлення бортових каменів, влаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення на площі 1350 метрів квадратних тощо.

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Теги: лікарня, ремонт, Волинь
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