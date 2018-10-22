вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Активісти висадили квіти у вибоїни на дорогах Луцька. ФОТО

Активісти висадили квіти у вибоїни на дорогах Луцька. ФОТО
У Луцьку на вулиці Набережній та Заньковецькій небайдужі волонтери висадили квіти у вибоїнах на дорозі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Володимир Бут-Гусаїм.

Він зазначив, що квіти висадили волонтери Громадської організації Розвиток Мікрорайонів Міста.

«Ми привертаємо проблеми великої кількості ям на дорогах міста Луцька після зими», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, дорога, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А тепер треба тим активістам дати щітку і хай все чистять назад. Тож говорилось, що до кінця травня почнуться ремонтні роботи на Набережній.
Хтось вирішив попіаритися до виборів
Відповісти
То треба Шибі подякувати за ту дорогу. Закопав туди повно грошей, а тепер ніхто не може ладу навести з нею, бо свого часу не зробили нормальної основи
Відповісти
Круто, я оцінив зранку. Хоча, насправді привертає увагу, щоб не зловити яму. Молодці.

Якщо ніхто всеодно нічого не робить там, то хоть веселіше стало проїжджати тудою)
Відповісти
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин переслав шахраям 5,5 тисяч гривень за неіснуючий скутер
Сьогодні, 09:20
Волинян попереджають про можливе підтоплення доріг
Сьогодні, 09:18
Активісти висадили квіти у вибоїни на дорогах Луцька. ФОТО
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 27 травня
Сьогодні, 09:00
27 травня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:53
Схожі новини
«Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО «Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО
22 жовтень, 2018, 09:52
На луцькій вулиці – жахлива дорога. ФОТО На луцькій вулиці – жахлива дорога. ФОТО
30 вересень, 2018, 18:15
У Луцьку скаржаться на жахливу дорогу. ФОТО У Луцьку скаржаться на жахливу дорогу. ФОТО
30 вересень, 2018, 16:23
У Луцьку на проїжджій частині – небезпечна яма. ФОТО У Луцьку на проїжджій частині – небезпечна яма. ФОТО
28 серпень, 2018, 12:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин переслав шахраям 5,5 тисяч гривень за неіснуючий скутер
Сьогодні, 09:20
 0
Волинян попереджають про можливе підтоплення доріг
Сьогодні, 09:18
 0
Активісти висадили квіти у вибоїни на дорогах Луцька. ФОТО
Сьогодні, 09:12
 0
Курс валют у Луцьку на 27 травня
Сьогодні, 09:00
 0
27 травня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿