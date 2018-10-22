Активісти висадили квіти у вибоїни на дорогах Луцька. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Володимир Бут-Гусаїм.



Він зазначив, що квіти висадили волонтери Громадської організації Розвиток Мікрорайонів Міста.



«Ми привертаємо проблеми великої кількості ям на дорогах міста Луцька після зими», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Набережній та Заньковецькій небайдужі волонтери висадили квіти у вибоїнах на дорозі.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Володимир Бут-Гусаїм.Він зазначив, що квіти висадили волонтери Громадської організації Розвиток Мікрорайонів Міста.«Ми привертаємо проблеми великої кількості ям на дорогах міста Луцька після зими», – йдеться у дописі.

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