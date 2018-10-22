Активісти висадили квіти у вибоїни на дорогах Луцька. ФОТО
Сьогодні, 09:12
У Луцьку на вулиці Набережній та Заньковецькій небайдужі волонтери висадили квіти у вибоїнах на дорозі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Володимир Бут-Гусаїм.
Він зазначив, що квіти висадили волонтери Громадської організації Розвиток Мікрорайонів Міста.
«Ми привертаємо проблеми великої кількості ям на дорогах міста Луцька після зими», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Володимир Бут-Гусаїм.
Він зазначив, що квіти висадили волонтери Громадської організації Розвиток Мікрорайонів Міста.
«Ми привертаємо проблеми великої кількості ям на дорогах міста Луцька після зими», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
Останні новини
Волинян попереджають про можливе підтоплення доріг
Сьогодні, 09:18
Активісти висадили квіти у вибоїни на дорогах Луцька. ФОТО
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 27 травня
Сьогодні, 09:00
27 травня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:53
Хтось вирішив попіаритися до виборів
Якщо ніхто всеодно нічого не робить там, то хоть веселіше стало проїжджати тудою)