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Волинян попереджають про можливе підтоплення доріг

Волинян попереджають про можливе підтоплення доріг
На Волині через підвищення рівнів води на рiчках басейну Прип'ятi можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення.

Про це повідомляє прес-службу ДСНС України.

Так, за даними УкрГідрометцентру, очікують пiдвищення рiвнiв води.

"27 травня на рiчках басейну Прип'ятi на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08 год. 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угідь та господарських споруд. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення, господарських обєктів та с/г угідь у рядi сіл Любешівського, Маневицького, Волинської області та Сарненського району Рівненської області", - йдеться у повідомлені.

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Теги: підтоплення, дороги, Волинь
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