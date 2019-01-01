Волинян попереджають про можливе підтоплення доріг





Про це повідомляє прес-службу ДСНС України.



Так, за даними УкрГідрометцентру, очікують пiдвищення рiвнiв води.



"27 травня на рiчках басейну Прип'ятi на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08 год. 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угідь та господарських споруд. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення, господарських обєктів та с/г угідь у рядi сіл Любешівського, Маневицького, Волинської області та Сарненського району Рівненської області", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині через підвищення рівнів води на рiчках басейну Прип'ятi можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення.Про це повідомляє прес-службу ДСНС України.Так, за даними УкрГідрометцентру, очікують пiдвищення рiвнiв води."27 травня на рiчках басейну Прип'ятi на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08 год. 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угідь та господарських споруд. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення, господарських обєктів та с/г угідь у рядi сіл Любешівського, Маневицького, Волинської області та Сарненського району Рівненської області", - йдеться у повідомлені.

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