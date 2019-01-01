Волинян попереджають про можливе підтоплення доріг
Сьогодні, 09:18
На Волині через підвищення рівнів води на рiчках басейну Прип'ятi можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення.
Про це повідомляє прес-службу ДСНС України.
Так, за даними УкрГідрометцентру, очікують пiдвищення рiвнiв води.
"27 травня на рiчках басейну Прип'ятi на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08 год. 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угідь та господарських споруд. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення, господарських обєктів та с/г угідь у рядi сіл Любешівського, Маневицького, Волинської області та Сарненського району Рівненської області", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє прес-службу ДСНС України.
Так, за даними УкрГідрометцентру, очікують пiдвищення рiвнiв води.
"27 травня на рiчках басейну Прип'ятi на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08 год. 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угідь та господарських споруд. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення, господарських обєктів та с/г угідь у рядi сіл Любешівського, Маневицького, Волинської області та Сарненського району Рівненської області", - йдеться у повідомлені.
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