Волинянин переслав шахраям 5,5 тисяч гривень за неіснуючий скутер
Сьогодні, 09:20
Двоє волинян стали жертвами шахраїв.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Маючи намір купити скутер, пропозиція про продаж якого була виставлена на популярному сайті, мешканець Луцька перерахував на рахунок дурисвітів понад 5,5 тис. грн. Майже 3 тис. грн. позбувся в такий самий спосіб лучанин, бажаючи купити за привабливою ціною автозапчастини.
Хотівши винайняти житло в обласному центрі, волинянка перерахувала завдаток у сумі 1,5 тис. грн. "власникам квартири", які виставили в Інтернеті оголошення про здачу її в оренду. Жінку спокусили гарні фото, дешева ціна та ще і "орендодавці" у телефонних розмовах переконували, що квартирою цікавиться багато клієнтів – і, не давши завдатку, можливість можна втратити.
Звісно, після отримання коштів, шахраї більше на зв'язок із покупцями та орендаркою не виходили.
Прокуратура Волині укотре звертається до краян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари або винаймаючи житло через Інтернет, в жодному разі не здійснювати оплату за товар або послугу шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачувати його. Бажаючи ж винайняти квартиру – зустрічайтеся із власниками житла, оглядайте його, укладайте договір оренди – й лише після цього оплачуйте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Маючи намір купити скутер, пропозиція про продаж якого була виставлена на популярному сайті, мешканець Луцька перерахував на рахунок дурисвітів понад 5,5 тис. грн. Майже 3 тис. грн. позбувся в такий самий спосіб лучанин, бажаючи купити за привабливою ціною автозапчастини.
Хотівши винайняти житло в обласному центрі, волинянка перерахувала завдаток у сумі 1,5 тис. грн. "власникам квартири", які виставили в Інтернеті оголошення про здачу її в оренду. Жінку спокусили гарні фото, дешева ціна та ще і "орендодавці" у телефонних розмовах переконували, що квартирою цікавиться багато клієнтів – і, не давши завдатку, можливість можна втратити.
Звісно, після отримання коштів, шахраї більше на зв'язок із покупцями та орендаркою не виходили.
Прокуратура Волині укотре звертається до краян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари або винаймаючи житло через Інтернет, в жодному разі не здійснювати оплату за товар або послугу шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачувати його. Бажаючи ж винайняти квартиру – зустрічайтеся із власниками житла, оглядайте його, укладайте договір оренди – й лише після цього оплачуйте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин переслав шахраям 5,5 тисяч гривень за неіснуючий скутер
Сьогодні, 09:20
Волинян попереджають про можливе підтоплення доріг
Сьогодні, 09:18
Активісти висадили квіти у вибоїни на дорогах Луцька. ФОТО
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 27 травня
Сьогодні, 09:00
27 травня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:53