Волинянин переслав шахраям 5,5 тисяч гривень за неіснуючий скутер

Двоє волинян стали жертвами шахраїв.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Маючи намір купити скутер, пропозиція про продаж якого була виставлена на популярному сайті, мешканець Луцька перерахував на рахунок дурисвітів понад 5,5 тис. грн. Майже 3 тис. грн. позбувся в такий самий спосіб лучанин, бажаючи купити за привабливою ціною автозапчастини.Хотівши винайняти житло в обласному центрі, волинянка перерахувала завдаток у сумі 1,5 тис. грн. "власникам квартири", які виставили в Інтернеті оголошення про здачу її в оренду. Жінку спокусили гарні фото, дешева ціна та ще і "орендодавці" у телефонних розмовах переконували, що квартирою цікавиться багато клієнтів – і, не давши завдатку, можливість можна втратити.Звісно, після отримання коштів, шахраї більше на зв'язок із покупцями та орендаркою не виходили.Прокуратура Волині укотре звертається до краян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари або винаймаючи житло через Інтернет, в жодному разі не здійснювати оплату за товар або послугу шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачувати його. Бажаючи ж винайняти квартиру – зустрічайтеся із власниками житла, оглядайте його, укладайте договір оренди – й лише після цього оплачуйте.