Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 травня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 13:00 до 17:00с. П’ятидні: сільська рада, школа, водогін, ФАП, дитячий садок, пошта, церква, контора ТзОВ «П’ятидні» с. П’ятидні, вул.: Шкільна, Зелена, Тиха, Колгоспна, Учительська, Незалежності, 41-77, 52-842. 13:00 до 17:00с. Устилуг: міська рада, АТС, ВУЖКГ, костел, мотель ФОП Кублій АВС, магазин «Гастроном» Устилузьке споживче товариство м. Устилуг, вул.: Л.Українки, О.Хохол, Миру, Стравінського, Липова, Пархоменка 37, Володимирська 32-403. КТП-325 Л-2 від 09:00 до 17:00 с. Лудин: СМЗ ТзОВ «Укртауер»4. КТП-274 Л-4 від 09:00 до 17:00 с. Бегета: ФАП, магазин с. Бегета, вул.: Польова, Першотравнева, Нова 19-45, 58-665. ПЛ-10кВ Л-02-02 від 09:00 до 13:00 м. Устилуг: школа, дитячий садок, музична школа, УВКГ, ПМК-200, млин ФОП Байда, пилорама, лікарня, автобаза СФГ Колач Є.Й., СМЗ ПрАТ «Київстар», магазин «Зодіак» ФОП Книш, лісництво, костел, міська рада, АТС, водозабір, мотель ФОП Кублій «АВС», пошта, магазин «Гастроном» Устилузьке споживче товариство, пожежна частина, магазин «Максим» ФОП Гук, митний пост «Устилуг», державна екологічна інспекція, Св. – Вознесенська церква м. Устилуг, вул.: Л.Українки, О.Хохол, Миру, Стравінського, Липова, Пархоменка 37, Привокзальна, І.Франка, Гуденка, Липова, Квіткова, Незалежності, Хмельницького, Стравінського, Шкільна, Грушевського, Гагаріна, Левінцова, Дружби, Набережна, Левченка, Чумовицького, Володимирська1. 09:00-17:00Церква с. Ковбань:вул. Незалежності,вул. Дачна2. 09:00-17:00ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗПАТ"Укртелеком" АТСГорохівський районний відділ освіти ШколаБерестечківське СТ магазинСмолявська сільська рада Клуб с. Смолява:вул. Лесі Українки 181. 10:0-17:00с. Стара Лішня вул. Миру1. ПЛ-10кВ Л-59-01 09:00 – 16:00 ТзОВ «Райсількомунгосп», ТзОВ «ВОК РИТЕЙЛ», Волинська філія ПАТ «Укртелеком» (гараж), ПП «Спеціал-Сервіс», П-ць Денисюк В.В.,ПП Гембік Г.В., ПП Лахай В.А., ПП Букало М.П., ПП Кот Р.А., ПП Гноянець В.А. м.Камінь-Каширський вул. 1 Травня2. ПЛ-0,4кВ ЩТП-80 09:40 – 17:00 с. Краснилівка вул.1 Травня1. 9:00-17:00 Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В.м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2,с. Дубове,с. Гішин,с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут.1. 9:00 – 17:00смт.Локачі вул.Галана2. КТП-163 9:00 – 17:00 с.Привітне : тракторна бригада1. 13:00-17:00ПельменнаМагазин ДіваМагазин ДіалогНаталіБар Старий замокФабрика ОдягуМагазин ОптикаМакстетВареничнаГрузинська пекарняНобітексСалон СтильТзОВ СВСКотельняПенсійний фондМагазин МойоПіцеріяТЦ ВатсонсАптека КопійкаКадрове агентствоКредобанкМагазин ФотосвітГромадське харчуванняТретій КухольВіпорітетВеселкаТзОВ Містобуд ЛуцькМагазин ПерлинаМагазин СтильЦНАП вул. Л. Українки, 24-48вул. К.Вал, 32вул. Гаврилюкавул. Хакімова1. 10:00 – 17:00ПАТ „Укртелеком”, ПП Мазурець, ПП Хенчель, ПП Максименко, ПП Ільюк О.А, ПП Кіндер В.В, ПП Шикун О.Є, КСП „Боратин”, ПП Кулай О.Б, ж/м Камінський, ПП Момот П.В, ПП Пахомко Л.П, ПП Прохорук О.Б, ТзОВ „Прогрес ЛТД”, ТзОВ „Майтім”, ПП Довгополюк, бар „Чевермет” с. Рованці2. ПЛ-10 кВ Л-31-05 від к.4 ЗТП-463 до ЛР-5(КТП-55, 142, 289, 300, 359, 407, 500) 10:00 – 14:00 ФОП Веремчук В,В., ФОП Медведюк І.С., ФОП Кобильчук О.М., ПП Товстяк В.С., Торчинське СТ, с/р смт Торчин, ПрАТ «Волиньхолдинг», ПП «Експресстор», ТзОВ «Астеліт», ФОП Ситбулай П.І., ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Інтертелеком» смт Торчин вул. Маяковського, Незалежності, Козацька, І.Франка, Млинарського, Шевченка, Островського, О.Кошового, Галана, Набережна, Першого Травня, Тиха, Молодіжна, Садівська, Польова, Лисенка, Сарнівська, Петроаського, пров. Колгоспний1. 9:00 – 17:00Школи, магазини с.Гороховище, с.Вишнівка1. 10:00-17:00 Школа, ФАП, магазини с. Погулянка2 ПЛ-10 кВ Л 10-05 від ПС-110 “ Любешів” до ЛР-30 10:00-17:00 Станція мобільного зв’язку «Київстар», Виробнича база ФОП Бубало О.С., склад ФОП Пугач М.О., склад Хвесик М.С., пилорама ФОП Швайко О.П., пмлорама ФОП Хвесик І.М., ТзОВ «Сосна» забійний цех, полігон Любешівського технічного коледжу, школа в с. Рудка, магазини с. Рудка смт. Любешів вул. Березня, Костюшка, с. Рудка, х. Наїздово, х. Коновка3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ЩТП-340 10:00-17:00 Побут с. Бихів вул. Зелена1. 10:00-17:00Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Серхів1. 9:00-17:00м.Нововолинськвул.Хвильового, 2-18, 1-7вул.Володимирська,1-27, 2-4вул.Дорошенка, 44-70б-р Шевченка,44а2. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-53 9:00-17:00 кабельне телебачення, стоматолог смт.Благодатне:Перемоги 25,27, В.Стуса 11. ПЛ-04кв Л-1 КТП-66 для чистки траси 9:30-17:00 с.Броди2. ПЛ-10кв Л17-04для чистки траси. 10:00-16:00 с.Краска1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 9:00-17:00 с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ. с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369 9:00-17:00 м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.8. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)с.Духче пилорама.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)с.Корсині (повністю)с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 9:00-17:00 с.Топільне бригада №1. с.Топільне вул.Квітнева, 76-90, Ювілейна, Миру.11. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)с.Тристень (повністю)с.Ворончин пилорама, станція зв’язкус.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП.с.Доросині (повністю)с.Тристень (повністю).с.Кияж вул. Набережна, Миру, Тиха.12. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище друкарня, магазин, приміщення. м.Рожище вул.О.Степанюка, Пушкіна.13. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазини, ППМ.с.Берегове (повністю).с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама.с.Сокіл, кар’єр. с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Травнева, Набережна.с.Берегове (повністю).14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова1. КТП-184 ПЛ 0.4 кВЛ-2 9:00-17:00 смт.Стара Вижівка ПП "ЛюбохинецьЛ.В"(магазин вул.Підлісна) смт.Стара Вижівка вул.Підлісна, Польова, Колгоспна,Володимирська (район Крохмального заводу)2. ПЛ 10 кВ л 13-01 від ЛР-14 10:00 -16:00 повністю с.Солов'ї, Комарово, станція мобільного зв'язку "Київстар с.Ниці. повністю с.Солов'ї, Комарово, хутір "Заріка1. 09:00-16:30ФОП Вакулюк І.С.- магазин с.Обеніжи2. 09:00-16:30Новодвірська с/р- адмінприміщення, дит.садок, клуб, водокачка, башня, ФАП, пошта, ФОП Панасюк, Шклярук, Масюк – магазин,ГРП, ФОП Панасюк – вагова, ФАП с.Н.Двір, Дажва.