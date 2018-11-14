Через Волинь проїдуть жінки-байкери з усієї України

Через Волинь проїдуть учасники Всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети.Так, 25 лютого 2019 року у Великій Британії стартувала Всесвітня мотоциклетна жіноча естафета (WRWR). Відтак, український етап естафети пройде впродовж чотирьох днів з 28 по 31 травня, - інформує прес-служба Волинської облдержадміністрації.Згідно із узгодженим з організаторами маршрутом 28 травня учасниці естафети проїдуть через міста Ковель і Луцьк до міста Дубно (Рівненська область).Програма проведення маршруту територією Волинської області:- о 07.00 год. – перетин кордону України в ППК «Ягодин» в кількості 15 мотоциклів;- орієнтовно о 09.00 год. – в м. Ковель до мотоколони долучається мотоциклетна спільнота Волинської області в кількості 08-10 мотоциклів;- орієнтовно о 10.30 год. – при в’їзді в м. Луцьк до мотоколони долучається ГО «Галицько-Волинський Байкер» в кількості 10-15 мотоциклів;- о 11.00 год. – екскурсія Луцьким замком Любарта;- о 13.00 год. – обід в кафе «Сніжинка» (м. Луцьк, проспект Волі 8а);- о 14.30-15.00 – виїзд з м. Луцьк до м. Дубно (Рівненська область).