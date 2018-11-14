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Через Волинь проїдуть жінки-байкери з усієї України

Через Волинь проїдуть жінки-байкери з усієї України
Через Волинь проїдуть учасники Всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети.

Так, 25 лютого 2019 року у Великій Британії стартувала Всесвітня мотоциклетна жіноча естафета (WRWR). Відтак, український етап естафети пройде впродовж чотирьох днів з 28 по 31 травня, - інформує прес-служба Волинської облдержадміністрації.

Згідно із узгодженим з організаторами маршрутом 28 травня учасниці естафети проїдуть через міста Ковель і Луцьк до міста Дубно (Рівненська область).

Програма проведення маршруту територією Волинської області:

- о 07.00 год. – перетин кордону України в ППК «Ягодин» в кількості 15 мотоциклів;
- орієнтовно о 09.00 год. – в м. Ковель до мотоколони долучається мотоциклетна спільнота Волинської області в кількості 08-10 мотоциклів;
- орієнтовно о 10.30 год. – при в’їзді в м. Луцьк до мотоколони долучається ГО «Галицько-Волинський Байкер» в кількості 10-15 мотоциклів;
- о 11.00 год. – екскурсія Луцьким замком Любарта;
- о 13.00 год. – обід в кафе «Сніжинка» (м. Луцьк, проспект Волі 8а);
- о 14.30-15.00 – виїзд з м. Луцьк до м. Дубно (Рівненська область).



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Теги: жінки, байкери, Волинь
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