Кулон із зуба та хрест для рівної спини: лучанка показала незвичні китайські товари

Цукерка

Стильне взуття за майже 16 тис грн.

Спальна тема

Спальна тема

Спальна тема

Спальна тема

Спальна тема

Спальна тема

З вашого зуба можуть зробити кулон... або сережки

Ваш собака буде в шоці

Маленьке відеречко, щоб мити собачкам лапи після прогулянки

Шкарпетки, які загубляться ще до прання в пральній машині

Хрест для осанки

Стильна сумка у вигляді мішка з-під цементу

Лучанкаопублікувала світлини цікавих та незвичних товарів, якими торгують у Китаї.Фото можна переглянути на її сторінці у Facebook.«Пропоную трохи відволіктися від політичних новин і зануритися в чарівний світ китайського онлайн-шопінгу)З вами рубрика #Таобаовсім і ціла добірка надзвичайно необхідних всім речей», – йдеться у дописі.Також вона нагадала, що ціни потрібно множити на 4, щоб дізнатися вартість у гривнях.