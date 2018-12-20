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Кулон із зуба та хрест для рівної спини: лучанка показала незвичні китайські товари

Кулон із зуба та хрест для рівної спини: лучанка показала незвичні китайські товари
Лучанка Христина Лесюк опублікувала світлини цікавих та незвичних товарів, якими торгують у Китаї.

Фото можна переглянути на її сторінці у Facebook.

«Пропоную трохи відволіктися від політичних новин і зануритися в чарівний світ китайського онлайн-шопінгу)

З вами рубрика #Таобаовсім і ціла добірка надзвичайно необхідних всім речей», – йдеться у дописі.

Також вона нагадала, що ціни потрібно множити на 4, щоб дізнатися вартість у гривнях.

Цукерка
Цукерка
Стильне взуття за майже 16 тис грн.
Стильне взуття за майже 16 тис грн.
Спальна тема
Спальна тема
Спальна тема
Спальна тема
Спальна тема
Спальна тема
Спальна тема
Спальна тема
Спальна тема
Спальна тема
Спальна тема
Спальна тема
З вашого зуба можуть зробити кулон... або сережки
З вашого зуба можуть зробити кулон... або сережки
Ваш собака буде в шоці
Ваш собака буде в шоці
Маленьке відеречко, щоб мити собачкам лапи після прогулянки
Маленьке відеречко, щоб мити собачкам лапи після прогулянки
Шкарпетки, які загубляться ще до прання в пральній машині
Шкарпетки, які загубляться ще до прання в пральній машині
Хрест для осанки
Хрест для осанки
Стильна сумка у вигляді мішка з-під цементу
Стильна сумка у вигляді мішка з-під цементу

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Теги: Луцьк, Китай, цікаво
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