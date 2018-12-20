Кулон із зуба та хрест для рівної спини: лучанка показала незвичні китайські товари
Сьогодні, 18:21
Лучанка Христина Лесюк опублікувала світлини цікавих та незвичних товарів, якими торгують у Китаї.
Фото можна переглянути на її сторінці у Facebook.
«Пропоную трохи відволіктися від політичних новин і зануритися в чарівний світ китайського онлайн-шопінгу)
З вами рубрика #Таобаовсім і ціла добірка надзвичайно необхідних всім речей», – йдеться у дописі.
Також вона нагадала, що ціни потрібно множити на 4, щоб дізнатися вартість у гривнях.
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Фото можна переглянути на її сторінці у Facebook.
«Пропоную трохи відволіктися від політичних новин і зануритися в чарівний світ китайського онлайн-шопінгу)
З вами рубрика #Таобаовсім і ціла добірка надзвичайно необхідних всім речей», – йдеться у дописі.
Також вона нагадала, що ціни потрібно множити на 4, щоб дізнатися вартість у гривнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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