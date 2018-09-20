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У Ковелі втопився півторарічний хлопчик

У Ковелі втопився півторарічний хлопчик
У Ковелі втонув півторарічний хлопчик.

Трагедія сталася минулої середи, 22 травня, на приватному обійсті, – пише ПроКовель.

За словами начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрія Дідковського, маля зникло приблизно о 21:30. Його бездиханне тіло згодом знайшли у водоймі-копанці.

Також Юрій Дідковський на щотижневій апаратній нараді у мерії повідомив, що на той момент мама дитини перебувала за кордоном, тому не могла прослідкувати за діями власного чада.

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Теги: втонув, Волинь, смерть, дитина
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