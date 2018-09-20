У Ковелі втопився півторарічний хлопчик
Сьогодні, 10:12
У Ковелі втонув півторарічний хлопчик.
Трагедія сталася минулої середи, 22 травня, на приватному обійсті, – пише ПроКовель.
За словами начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрія Дідковського, маля зникло приблизно о 21:30. Його бездиханне тіло згодом знайшли у водоймі-копанці.
Також Юрій Дідковський на щотижневій апаратній нараді у мерії повідомив, що на той момент мама дитини перебувала за кордоном, тому не могла прослідкувати за діями власного чада.
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Трагедія сталася минулої середи, 22 травня, на приватному обійсті, – пише ПроКовель.
За словами начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрія Дідковського, маля зникло приблизно о 21:30. Його бездиханне тіло згодом знайшли у водоймі-копанці.
Також Юрій Дідковський на щотижневій апаратній нараді у мерії повідомив, що на той момент мама дитини перебувала за кордоном, тому не могла прослідкувати за діями власного чада.
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