У Ковелі втопився півторарічний хлопчик





Трагедія сталася минулої середи, 22 травня, на приватному обійсті, – пише



За словами начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрія Дідковського, маля зникло приблизно о 21:30. Його бездиханне тіло згодом знайшли у водоймі-копанці.



Також Юрій Дідковський на щотижневій апаратній нараді у мерії повідомив, що на той момент мама дитини перебувала за кордоном, тому не могла прослідкувати за діями власного чада.

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