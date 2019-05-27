Синоптики розповіли, чи буде тепло цього тижня у західних областях України
Сьогодні, 10:17
В Україні впродовж тижня буде спекотно на сході, а на заході – дощі і похолодання.
У вівторок, 28 травня, у західних областях грозові дощі, на решті території – сухо та спекотно, - пишуть Факти.
На півдні та у центрі місцями до +29, на півночі та сході +28.
Найхолодніше на заході – температура не перевищуватиме +26.
У середу, 29 травня, тривалі дощі принесуть похолодання на захід країни – місцями +22.
На сході температура сягатиме +30, у південних та центральних регіонах +29, на півночі +28.
У столиці погода не зміниться – сухо та до +28 вдень.
У четвер, 30 травня, синоптики прогнозують на заході помірні опади, а на півночі та у центрі – грозові дощі.
На сході утримається 30-градусна спека, натомість у західних областях посилиться похолодання. Місцями денна температура не перевищувати +18.
На півдні +29, на градус нижче у центрі та +27 на півночі.
У п’ятницю, 31 травня, на заході припиняться дощі, зона дощів переміститься на північ, центр і частково південь країни.
У західних областях до +20, у північних областях +23, у центрі +26, на півдні +29, на сході стабільні +30.
У столиці грозові дощі, вночі 15-17, вдень 21-23 вище нуля.
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, після 1 червня почнеться відчутне похолодання.
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У вівторок, 28 травня, у західних областях грозові дощі, на решті території – сухо та спекотно, - пишуть Факти.
На півдні та у центрі місцями до +29, на півночі та сході +28.
Найхолодніше на заході – температура не перевищуватиме +26.
У середу, 29 травня, тривалі дощі принесуть похолодання на захід країни – місцями +22.
На сході температура сягатиме +30, у південних та центральних регіонах +29, на півночі +28.
У столиці погода не зміниться – сухо та до +28 вдень.
У четвер, 30 травня, синоптики прогнозують на заході помірні опади, а на півночі та у центрі – грозові дощі.
На сході утримається 30-градусна спека, натомість у західних областях посилиться похолодання. Місцями денна температура не перевищувати +18.
На півдні +29, на градус нижче у центрі та +27 на півночі.
У п’ятницю, 31 травня, на заході припиняться дощі, зона дощів переміститься на північ, центр і частково південь країни.
У західних областях до +20, у північних областях +23, у центрі +26, на півдні +29, на сході стабільні +30.
У столиці грозові дощі, вночі 15-17, вдень 21-23 вище нуля.
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, після 1 червня почнеться відчутне похолодання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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