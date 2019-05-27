Синоптики розповіли, чи буде тепло цього тижня у західних областях України





У вівторок, 28 травня, у західних областях грозові дощі, на решті території – сухо та спекотно, - пишуть



На півдні та у центрі місцями до +29, на півночі та сході +28.



Найхолодніше на заході – температура не перевищуватиме +26.



У середу, 29 травня, тривалі дощі принесуть похолодання на захід країни – місцями +22.



На сході температура сягатиме +30, у південних та центральних регіонах +29, на півночі +28.



У столиці погода не зміниться – сухо та до +28 вдень.



У четвер, 30 травня, синоптики прогнозують на заході помірні опади, а на півночі та у центрі – грозові дощі.



На сході утримається 30-градусна спека, натомість у західних областях посилиться похолодання. Місцями денна температура не перевищувати +18.



На півдні +29, на градус нижче у центрі та +27 на півночі.



У п’ятницю, 31 травня, на заході припиняться дощі, зона дощів переміститься на північ, центр і частково південь країни.



У західних областях до +20, у північних областях +23, у центрі +26, на півдні +29, на сході стабільні +30.



У столиці грозові дощі, вночі 15-17, вдень 21-23 вище нуля.



За прогнозами синоптика Наталки Діденко, після 1 червня почнеться відчутне похолодання.

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