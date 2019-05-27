вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптики розповіли, чи буде тепло цього тижня у західних областях України

Синоптики розповіли, чи буде тепло цього тижня у західних областях України
В Україні впродовж тижня буде спекотно на сході, а на заході – дощі і похолодання.

У вівторок, 28 травня, у західних областях грозові дощі, на решті території – сухо та спекотно, - пишуть Факти.

На півдні та у центрі місцями до +29, на півночі та сході +28.

Найхолодніше на заході – температура не перевищуватиме +26.

У середу, 29 травня, тривалі дощі принесуть похолодання на захід країни – місцями +22.

На сході температура сягатиме +30, у південних та центральних регіонах +29, на півночі +28.

У столиці погода не зміниться – сухо та до +28 вдень.

У четвер, 30 травня, синоптики прогнозують на заході помірні опади, а на півночі та у центрі – грозові дощі.

На сході утримається 30-градусна спека, натомість у західних областях посилиться похолодання. Місцями денна температура не перевищувати +18.

На півдні +29, на градус нижче у центрі та +27 на півночі.

У п’ятницю, 31 травня, на заході припиняться дощі, зона дощів переміститься на північ, центр і частково південь країни.

У західних областях до +20, у північних областях +23, у центрі +26, на півдні +29, на сході стабільні +30.

У столиці грозові дощі, вночі 15-17, вдень 21-23 вище нуля.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, після 1 червня почнеться відчутне похолодання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, синоптики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рівному на дітей впала карусель: травмувались двоє хлопчиків
Сьогодні, 10:55
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Синоптики розповіли, чи буде тепло цього тижня у західних областях України
Сьогодні, 10:17
У Ковелі втопився півторарічний хлопчик
Сьогодні, 10:12
Потрібно 45 тисяч гривень: важкохворий волинянин просить допомоги
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Завтра в Україні – грози та до 28 градусів тепла Завтра в Україні – грози та до 28 градусів тепла
22 травень, 20:10
Синоптики прогнозують спекотне літо зі зливами та градом Синоптики прогнозують спекотне літо зі зливами та градом
20 травень, 20:00
Синоптики попередили про значні дощі на Волині у найближчі дні Синоптики попередили про значні дощі на Волині у найближчі дні
15 травень, 13:06
Синоптики розповіли, чи йтимуть дощі на наступному тижні Синоптики розповіли, чи йтимуть дощі на наступному тижні
12 травень, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Стиру в Луцьку – червона вода
Сьогодні, 11:05
 0
Пояснили, чому в кранах лучан вночі ледь біжить вода
Сьогодні, 10:57
 0
У Рівному на дітей впала карусель: травмувались двоє хлопчиків
Сьогодні, 10:55
 0
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Сьогодні, 10:40
 0
Синоптики розповіли, чи буде тепло цього тижня у західних областях України
Сьогодні, 10:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿