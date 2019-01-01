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Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО

Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
У Луцькому зоопарку 26 травня відсвяткували День тигра.

Про це йдеться на сторінці закладу.

Розважали гостей дискотекою, причому не звичайної, а з конкурсами.

Ще однією цікавинкою дійства стала показова годівля. А оскільки ці великі кішечки теж потребують розваг, обід їм "ускладнили" - м'ясо та яйця 4-річні тигри Тамерлан та Аїда шукали у коробках, а однорічна Тріша - діставала зі спеціальної підвіски. У захваті були і смугастики, і глядачі.

Як наголосила директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко, День тигра - то вже теж їхня традиція із "трирічним "стажем". І щоразу дійство збирає більше і більше відвідувачів.

"Наші гості люблять тематичні свята в зоо. Й у сезон відпочинку їх буде чимало, тож треба просто слідкувати за оновленнями на нашій сторінці і приходити у місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах Луцька", - запевнила вона, уточнивши, що до найзагадковішої події на території підприємства - "Ночі в зоопарку" - вони теж уже розпочали готуватися.
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО

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Теги: Луцьк, зоопарк
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