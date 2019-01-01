Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Сьогодні, 10:40
У Луцькому зоопарку 26 травня відсвяткували День тигра.
Про це йдеться на сторінці закладу.
Розважали гостей дискотекою, причому не звичайної, а з конкурсами.
Ще однією цікавинкою дійства стала показова годівля. А оскільки ці великі кішечки теж потребують розваг, обід їм "ускладнили" - м'ясо та яйця 4-річні тигри Тамерлан та Аїда шукали у коробках, а однорічна Тріша - діставала зі спеціальної підвіски. У захваті були і смугастики, і глядачі.
Як наголосила директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко, День тигра - то вже теж їхня традиція із "трирічним "стажем". І щоразу дійство збирає більше і більше відвідувачів.
"Наші гості люблять тематичні свята в зоо. Й у сезон відпочинку їх буде чимало, тож треба просто слідкувати за оновленнями на нашій сторінці і приходити у місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах Луцька", - запевнила вона, уточнивши, що до найзагадковішої події на території підприємства - "Ночі в зоопарку" - вони теж уже розпочали готуватися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці закладу.
Розважали гостей дискотекою, причому не звичайної, а з конкурсами.
Ще однією цікавинкою дійства стала показова годівля. А оскільки ці великі кішечки теж потребують розваг, обід їм "ускладнили" - м'ясо та яйця 4-річні тигри Тамерлан та Аїда шукали у коробках, а однорічна Тріша - діставала зі спеціальної підвіски. У захваті були і смугастики, і глядачі.
Як наголосила директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко, День тигра - то вже теж їхня традиція із "трирічним "стажем". І щоразу дійство збирає більше і більше відвідувачів.
"Наші гості люблять тематичні свята в зоо. Й у сезон відпочинку їх буде чимало, тож треба просто слідкувати за оновленнями на нашій сторінці і приходити у місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах Луцька", - запевнила вона, уточнивши, що до найзагадковішої події на території підприємства - "Ночі в зоопарку" - вони теж уже розпочали готуватися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Пояснили, чому в кранах лучан вночі ледь біжить вода
Сьогодні, 10:57
У Рівному на дітей впала карусель: травмувались двоє хлопчиків
Сьогодні, 10:55
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Сьогодні, 10:40
У Ковелі втопився півторарічний хлопчик
Сьогодні, 10:12