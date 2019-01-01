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У WEST AUTO HUB – новий блог з фестивалю ретро автомобілів*

У WEST AUTO HUB – новий блог з фестивалю ретро автомобілів*
Волинська автомобільна компанія WEST AUTO HUB презентувала новий відеоблог на своєму каналі у YouTube. Цього разу у відеоблозі йдеться про технічний фестиваль Old Car Land.

Ведучий Артем Балецький розповідає про найцікавіші експонати фестивалю та наголошує на тому, що компанія WEST AUTO HUB може доставити з-за кордону будь-який автомобіль – і навіть ретро!

Нагадаємо, що у попередньому відеоблозі Вікторія Доманська (керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку) розповідала про торговий автомайданчик WEST AUTO HUB – місце, де кожен може продати або купити авто! У WEST AUTO HUB - новий відеоблог*

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Теги: WEST AUTO HUB, блог
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