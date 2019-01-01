У WEST AUTO HUB – новий блог з фестивалю ретро автомобілів*





Ведучий Артем Балецький розповідає про найцікавіші експонати фестивалю та наголошує на тому, що компанія WEST AUTO HUB може доставити з-за кордону будь-який автомобіль – і навіть ретро!



Нагадаємо, що у попередньому відеоблозі Вікторія Доманська (керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку) розповідала про торговий автомайданчик WEST AUTO HUB – місце, де кожен може продати або купити авто!



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська автомобільна компанія WEST AUTO HUB презентувала новий відеоблог на своєму каналі у YouTube . Цього разу у відеоблозі йдеться про технічний фестиваль Old Car Land.Ведучий Артем Балецький розповідає про найцікавіші експонати фестивалю та наголошує на тому, що компаніяможе доставити з-за кордону будь-який автомобіль – і навіть ретро!Нагадаємо, що у попередньому відеоблозі(керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку) розповідала про торговий автомайданчик WEST AUTO HUB – місце, де кожен може продати або купити авто! У WEST AUTO HUB - новий відеоблог* Більше дивіться у відео

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