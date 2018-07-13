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У Рівному на дітей впала карусель: травмувались двоє хлопчиків

У Рівному на дітей впала карусель: травмувались двоє хлопчиків
Вчора, 26 травня, надвечір у пейнтбольному клубі "Отаман", що знаходиться на виїзді з Рівного, завалилась дитяча карусель, травмувались двоє діток.

Як повідомила виданню "Чарівне.інфо" мама постаждалого хлопчика Марія Костулович, металева конструкція каруселі впала на дітей, які бавились у подвір`ї клубу. Внаслідок цього один хлопчик отримав тілесні ушкодження голови і грудної клітки. Після огляду лікарів його відпустили додому, ще одина дитина отримала незначні травми.

"Ми відпочивали на території "Отаману". Діти розважались на ігровому майданчику. Ця качеля електрична, однак ввімкнена не була, проводи не були ніде не зафіксовані та лежали під ногами. Діти гойдались на каруселі самі і в якийсь момент металева констукція перехилилась на одну сторону. Більшість діток встигли відскочити, але кількох вона все ж придавила. На щастя, батьки швидко зреагували і викликали швидку. Все обійшлося", - розповіла мама постаждалого хлопчика.

Власник пейнтбольного клубу Валентин Манчук, визнає, що ця ситуація сталась з вини закладу, адже вони не забезпечили належного контролю за атракціоном:

"Карусель була належним чином зафіксована. В нас є всі необхідні дозволи на її встановлення. Хоча на той момент вона була вимкнена, діти бавились навколо неї. Посідали вони всі на один бік, від чого металева конструкція й не встояла та перехилилась. Надалі ми посилимо контроль, аби в подальшому уникнути таких ситуацій".


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Теги: діти, травми, карусель
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