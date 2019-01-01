На вулицях Луцька встановлять 6 нових кликунів
Сьогодні, 11:30
У Луцьку планують додатково розмістити 6 скульптур кликунів.
Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Начальник управління туризму та промоції Катерина Теліпська розповіла, що в міському бюджеті передбачили 40 тисяч гривень на створення туристичного сайту. Торік підрядник не зміг запустити сайт з певних технічних причин, тож це планують зробити цього року.
Окрім того, у бюджеті Луцька передбачили 150 тисяч гривень на виготовлення і встановлення 6 нових скульптур кликунів. Ще 200 тисяч гривень заклали на проведення історичного мультимедійного спектаклю із залучення українських зірок театру, який продемонструють у рамках відзначення Дня міста.
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Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Начальник управління туризму та промоції Катерина Теліпська розповіла, що в міському бюджеті передбачили 40 тисяч гривень на створення туристичного сайту. Торік підрядник не зміг запустити сайт з певних технічних причин, тож це планують зробити цього року.
Окрім того, у бюджеті Луцька передбачили 150 тисяч гривень на виготовлення і встановлення 6 нових скульптур кликунів. Ще 200 тисяч гривень заклали на проведення історичного мультимедійного спектаклю із залучення українських зірок театру, який продемонструють у рамках відзначення Дня міста.
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