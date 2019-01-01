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Волинська збірна перемогла на «Кубку Нескорених». ФОТО

Волинська збірна перемогла на «Кубку Нескорених». ФОТО
В Києві завершився 2-й Всеукраїнський турнір з міні футболу "Кубок Нескорених". Цього року у турнірі взяли участь п’ять команд із різних регіонів країни, сформованих із ветеранів АТО, які отримали серйозні поранення, захищаючи нашу державу на Сході: ФК «Волинь YES» (Луцьк), ФК «Пурпурові серця» (Київ), ФК «Черкаські козаки» (Черкаси), ФК «Поліська січ» (Рівне), ФК «Файне місто» (Тернопіль).

Про це пише прес-служба Волинської ОДА.

Варто відзначити, що вже другий рік поспіль збірна команда області ФК «Волинь YES» здобуває першість в турнірі «Кубок Нескорених». Окрім перемоги волиняни привезли іще одну нагороду – воротар ФК «Волинь YES» Андрій Смєрдов номінований «Кращим голкіпером».

Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко долучається до привітань волинських Героїв з нагоди перемоги у турнірі:

«Я щиро вітаю наших волинських хлопців, військовослужбовців, спортсменів з перемогою в змаганнях! Ви вкотре демонструєте свою незламність, нескореність! Ви є прикладом для молодших поколінь! Бажаю вам нових звершень на спортивній ниві, благополуччя вашим родинам та миру нашій державі», – промовив він.

Цей спортивний проект є ініціативою уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадима Свириденка та Міністерства оборони України, а організатором змагань виступила Українська асоціація футболу.

Матчі турніру відвідали почесні гості — президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко, уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко тощо.

«Такі зустрічі, спортивні заходи та спілкування наших Героїв надзвичайно потрібні їм, це допомагає підтримувати бойовий дух та демонструє позитивний приклад молодому поколінню, – зазначив під час турніру президент УАФ Андрій Павелко.

Заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко, своєю чергою, подякував учасникам змагань за незламність.

«Навіть дощ під час турніру не здатен вас зупинити й налякати, адже ви — нескорені, ви всі — переможці. Я отримав задоволення від вашої гри, тому вітаю вас і від імені Міністерства дякую Українській асоціації футболу, яка організовує та підтримує такі чудові турніри, із такими призами та кубками, як у Лізі чемпіонів», – промовив Олександр Терещенко.

Головна мета проведення таких змагань — надання підтримки та допомоги захисникам України в проходженні успішної психологічної та соціальної реабілітації після повернення з війни.

«Дякую вам за мужність, яку ви проявили на полі бою, зупинивши агресора. Вам дякує вся Україна! Сьогодні ви боретеся зі своїми важкими травмами, але ви незламні, ви йдете вперед, і вами пишається вся країна, весь непереможний український народ», — звернувся до бойових побратимів Вадим Свириденко.
Волинська збірна перемогла на «Кубку Нескорених». ФОТО
Волинська збірна перемогла на «Кубку Нескорених». ФОТО
Волинська збірна перемогла на «Кубку Нескорених». ФОТО

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Теги: футбол, Волинь
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