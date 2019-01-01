Волинська збірна перемогла на «Кубку Нескорених». ФОТО

В Києві завершився 2-й Всеукраїнський турнір з міні футболу "Кубок Нескорених". Цього року у турнірі взяли участь п’ять команд із різних регіонів країни, сформованих із ветеранів АТО, які отримали серйозні поранення, захищаючи нашу державу на Сході: ФК «Волинь YES» (Луцьк), ФК «Пурпурові серця» (Київ), ФК «Черкаські козаки» (Черкаси), ФК «Поліська січ» (Рівне), ФК «Файне місто» (Тернопіль).Про це пише прес-служба Волинської ОДА.Варто відзначити, що вже другий рік поспіль збірна команда області ФК «Волинь YES» здобуває першість в турнірі «Кубок Нескорених». Окрім перемоги волиняни привезли іще одну нагороду – воротар ФК «Волинь YES»номінований «Кращим голкіпером».Голова обласної державної адміністраціїдолучається до привітань волинських Героїв з нагоди перемоги у турнірі:«Я щиро вітаю наших волинських хлопців, військовослужбовців, спортсменів з перемогою в змаганнях! Ви вкотре демонструєте свою незламність, нескореність! Ви є прикладом для молодших поколінь! Бажаю вам нових звершень на спортивній ниві, благополуччя вашим родинам та миру нашій державі», – промовив він.Цей спортивний проект є ініціативою уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників АТОта Міністерства оборони України, а організатором змагань виступила Українська асоціація футболу.Матчі турніру відвідали почесні гості — президент Української асоціації футболу, заступник міністра у справах ветеранів, уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко тощо.«Такі зустрічі, спортивні заходи та спілкування наших Героїв надзвичайно потрібні їм, це допомагає підтримувати бойовий дух та демонструє позитивний приклад молодому поколінню, – зазначив під час турніру президент УАФ Андрій Павелко.Заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко, своєю чергою, подякував учасникам змагань за незламність.«Навіть дощ під час турніру не здатен вас зупинити й налякати, адже ви — нескорені, ви всі — переможці. Я отримав задоволення від вашої гри, тому вітаю вас і від імені Міністерства дякую Українській асоціації футболу, яка організовує та підтримує такі чудові турніри, із такими призами та кубками, як у Лізі чемпіонів», – промовив Олександр Терещенко.Головна мета проведення таких змагань — надання підтримки та допомоги захисникам України в проходженні успішної психологічної та соціальної реабілітації після повернення з війни.«Дякую вам за мужність, яку ви проявили на полі бою, зупинивши агресора. Вам дякує вся Україна! Сьогодні ви боретеся зі своїми важкими травмами, але ви незламні, ви йдете вперед, і вами пишається вся країна, весь непереможний український народ», — звернувся до бойових побратимів Вадим Свириденко.