На Закарпатті у річці знайшли тіло дівчинки





Про це повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА, - пише



"У неділю (26.05) увечері мешканці смт Буштино (Тячівський район) виявили під мостом у р.Теребля тіло дитини. Дівчинка років 8–10 була заплутана в гілках, які під міст нанесла паводкова хвиля", - йдеться у повідомленні.



За даними експертів, дитина загинула щонайменше тиждень тому, отже, теперішній паводок причиною смерті бути не може.



"Заяв про зникнення дітей такого віку до поліції за останні тижні не надходило, тому особа дівчинки поки не встановлена. Хоча важко уявити, що зникнення дитини могло пройти непоміченим. Оскільки Теребля є притокою Тиси, а в паводкові дні місце виявлення дитини фактично перебувало в дельті переповненої Тиси, можливо, тіло принесене течією Тиси з території Румунії. Вище за течією кордон між Україною й Румунією в адміністративних межах Закарпаття проходить якраз Тисою", - заявив в.о.голови ОДА Ярослав Галас.



Наразі поліція Закарпаття зв’язалася зі своїми румунськими колегами щодо виявлення тіла дитини. Всі подробиці трагедії встановлюються. Детальнішу дату й причину смерті з’ясовують судмедексперти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті у річці Теребля під мостом виявили тіло дитини.Про це повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА, - пише ТСН "У неділю (26.05) увечері мешканці смт Буштино (Тячівський район) виявили під мостом у р.Теребля тіло дитини. Дівчинка років 8–10 була заплутана в гілках, які під міст нанесла паводкова хвиля", - йдеться у повідомленні.За даними експертів, дитина загинула щонайменше тиждень тому, отже, теперішній паводок причиною смерті бути не може."Заяв про зникнення дітей такого віку до поліції за останні тижні не надходило, тому особа дівчинки поки не встановлена. Хоча важко уявити, що зникнення дитини могло пройти непоміченим. Оскільки Теребля є притокою Тиси, а в паводкові дні місце виявлення дитини фактично перебувало в дельті переповненої Тиси, можливо, тіло принесене течією Тиси з території Румунії. Вище за течією кордон між Україною й Румунією в адміністративних межах Закарпаття проходить якраз Тисою", - заявив в.о.голови ОДА Ярослав Галас.Наразі поліція Закарпаття зв’язалася зі своїми румунськими колегами щодо виявлення тіла дитини. Всі подробиці трагедії встановлюються. Детальнішу дату й причину смерті з’ясовують судмедексперти.

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