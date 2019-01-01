Волинянин на вантажівці збив жінку на інвалідному візку

У селищі Дубище Рожищенського району 27-річний житель Луцького району, керуючи вантажним автомобілем MАЗ, збив 32-річну місцеву жительку.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Потерпіла рухалася на інвалідному візку в попутному напрямку. Її госпіталізували в хірургію центральної районної лікарні.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рожищенського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді, зокрема, штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.