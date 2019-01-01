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На Волині юнак на мотоциклі збив 15-річну дівчину

На Волині юнак на мотоциклі збив 15-річну дівчину
В селі Тур Ратнівського району мотоцикл Mustang збив 15-річну місцеву жительку.

Інцидент трапився учора, 26 травня, по вулиці Центральна, - пише ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері. За кермом мотоцикла перебував 19-річний місцевий житель. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у центральну районну лікарню. Поліцейські встановлюють всі обставини пригоди.


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Теги: аварія, Волинь
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