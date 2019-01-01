На Волині юнак на мотоциклі збив 15-річну дівчину
Сьогодні, 11:45
В селі Тур Ратнівського району мотоцикл Mustang збив 15-річну місцеву жительку.
Інцидент трапився учора, 26 травня, по вулиці Центральна, - пише ГУНП у Волинській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері. За кермом мотоцикла перебував 19-річний місцевий житель. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у центральну районну лікарню. Поліцейські встановлюють всі обставини пригоди.
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Інцидент трапився учора, 26 травня, по вулиці Центральна, - пише ГУНП у Волинській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері. За кермом мотоцикла перебував 19-річний місцевий житель. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у центральну районну лікарню. Поліцейські встановлюють всі обставини пригоди.
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