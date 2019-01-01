На Волині юнак на мотоциклі збив 15-річну дівчину





Інцидент трапився учора, 26 травня, по вулиці Центральна, - пише ГУНП у Волинській області.



Дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері. За кермом мотоцикла перебував 19-річний місцевий житель. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у центральну районну лікарню. Поліцейські встановлюють всі обставини пригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Тур Ратнівського району мотоцикл Mustang збив 15-річну місцеву жительку.Інцидент трапився учора, 26 травня, по вулиці Центральна, - пише ГУНП у Волинській області.Дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері. За кермом мотоцикла перебував 19-річний місцевий житель. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у центральну районну лікарню. Поліцейські встановлюють всі обставини пригоди.

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