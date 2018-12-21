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Перший готовий те все розбирати, – луцький депутат про Старий ринок

Перший готовий те все розбирати, – луцький депутат про Старий ринок
У Луцьку вчергове заговорили про питання перенесення Центрального ринку, котрий заважає розвитку туризму.

Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Депутат міської ради Тарас Шляхтич наголосив, що передусім потрібно розвивати внутрішній туризм і для цього необхідно вирішити питання Центрального ринку, яке 2 роки не зрушує з мертвої точки. У міської ради на сьогодні є можливість частково вирішити проблему, «виселивши» частину ринку, проте реальних кроків донині немає.

«Коли цю «дорогу щастя» до замку пройде іноземний турист, то він удруге не приїде», - вважає обранець громади.

Цю думку підтримав і депутат Сергій Була, зауваживши, що «перший готовий те все розбирати».

«Але зараз юридично на цей момент воюємо і нічого не можемо зробити», - додав він. Депутат Павло Данильчук також наголосив на проблемі паркування у Старому місті, адже у «базарний день» там немає де пройти.

«Десь треба приймати складні рішення, але для громади вони правильні», – констатував Шляхтич.

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Теги: Старий ринок, Луцьк
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Коментарі 2
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Не чіпайте ринок. Наше гасло "Луцьк має бути задрипаним"
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Ринок там стоїть десятиліттями, а ці вискочки є депутатами пару років... А Була хай гризло нахабне завалить і на колінах вибачиться перед людьми на Роборності за руйнування в квартирах, спричинене його "Егоїстом"! Розкомандувалася, мерзота! Певно, хоче там ТЦ чи ще щось збудувати, скотина, позбавивши сотні людей роботи.
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