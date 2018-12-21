Перший готовий те все розбирати, – луцький депутат про Старий ринок
Сьогодні, 11:47
У Луцьку вчергове заговорили про питання перенесення Центрального ринку, котрий заважає розвитку туризму.
Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат міської ради Тарас Шляхтич наголосив, що передусім потрібно розвивати внутрішній туризм і для цього необхідно вирішити питання Центрального ринку, яке 2 роки не зрушує з мертвої точки. У міської ради на сьогодні є можливість частково вирішити проблему, «виселивши» частину ринку, проте реальних кроків донині немає.
«Коли цю «дорогу щастя» до замку пройде іноземний турист, то він удруге не приїде», - вважає обранець громади.
Цю думку підтримав і депутат Сергій Була, зауваживши, що «перший готовий те все розбирати».
«Але зараз юридично на цей момент воюємо і нічого не можемо зробити», - додав він. Депутат Павло Данильчук також наголосив на проблемі паркування у Старому місті, адже у «базарний день» там немає де пройти.
«Десь треба приймати складні рішення, але для громади вони правильні», – констатував Шляхтич.
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Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат міської ради Тарас Шляхтич наголосив, що передусім потрібно розвивати внутрішній туризм і для цього необхідно вирішити питання Центрального ринку, яке 2 роки не зрушує з мертвої точки. У міської ради на сьогодні є можливість частково вирішити проблему, «виселивши» частину ринку, проте реальних кроків донині немає.
«Коли цю «дорогу щастя» до замку пройде іноземний турист, то він удруге не приїде», - вважає обранець громади.
Цю думку підтримав і депутат Сергій Була, зауваживши, що «перший готовий те все розбирати».
«Але зараз юридично на цей момент воюємо і нічого не можемо зробити», - додав він. Депутат Павло Данильчук також наголосив на проблемі паркування у Старому місті, адже у «базарний день» там немає де пройти.
«Десь треба приймати складні рішення, але для громади вони правильні», – констатував Шляхтич.
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Коментарі 2
Не чіпайте ринок. Наше гасло "Луцьк має бути задрипаним"
Ринок там стоїть десятиліттями, а ці вискочки є депутатами пару років... А Була хай гризло нахабне завалить і на колінах вибачиться перед людьми на Роборності за руйнування в квартирах, спричинене його "Егоїстом"! Розкомандувалася, мерзота! Певно, хоче там ТЦ чи ще щось збудувати, скотина, позбавивши сотні людей роботи.
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