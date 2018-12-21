Перший готовий те все розбирати, – луцький депутат про Старий ринок

У Луцьку вчергове заговорили про питання перенесення Центрального ринку, котрий заважає розвитку туризму.Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Депутат міської радинаголосив, що передусім потрібно розвивати внутрішній туризм і для цього необхідно вирішити питання Центрального ринку, яке 2 роки не зрушує з мертвої точки. У міської ради на сьогодні є можливість частково вирішити проблему, «виселивши» частину ринку, проте реальних кроків донині немає.«Коли цю «дорогу щастя» до замку пройде іноземний турист, то він удруге не приїде», - вважає обранець громади.Цю думку підтримав і депутат, зауваживши, що «перший готовий те все розбирати».«Але зараз юридично на цей момент воюємо і нічого не можемо зробити», - додав він. Депутаттакож наголосив на проблемі паркування у Старому місті, адже у «базарний день» там немає де пройти.«Десь треба приймати складні рішення, але для громади вони правильні», – констатував Шляхтич.